"Hổ mang chúa" SU-30MK2 bay tập luyện qua Ba Đình

Sáng 24-8, "hổ mang chúa" SU-30MK2 cùng trực thăng Mi, máy bay vận tải CASA... bay qua Quảng trường Ba Đình để luyện tập cho lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.

Tại sân bay Hòa Lạc, từng chiếc trực thăng được nạp nhiên liệu. Sau đó, 10 chiếc máy bay lần lượt vào vị trí chuẩn bị.

Nhóm phóng viên Báo SGGP có mặt tại sân bay Hòa Lạc tham gia đội bay.

3 sân bay được bố trí làm điểm cất, hạ cánh là Hòa Lạc, Gia Lâm (Hà Nội) và Kép (Bắc Ninh).

Cán bộ, chiến sĩ lắp cờ chuẩn bị bay chuyến 2

Theo phương án bay phục vụ nhiệm vụ A80, đội hình bay được tổ chức với 9 tốp, tổng cộng 30 máy bay các loại, bao gồm trực thăng, CASA 295, CASA 212i, Yak-130, L-39NG và SU-30MK2.

Biên đội Su-30MK2 bay đội hình 5 chiếc qua Quảng trường Ba Đình. Sau khi tách đội thành 3 hướng, chiếc ở giữa đã thực hiện động tác bay thẳng đứng lên bầu trời.

Phóng viên Báo SGGP trên Mi8

2 chiếc Su-30MK2 do các phi công Trung đoàn 927 điều khiển bay vào Quảng trường Ba Đình sau Yak-130 và L-39NG.

Tham gia đại lễ A80, tiêm kích Su-30MK2 đã có nhiều ngày luyện tập theo đội hình 2 chiếc và "mũi tên" 5 chiếc dưới sân bay Kép (Bắc Ninh).

Tiếp nối đội hình Yak-130, một biên đội gồm 4 máy bay huấn luyện L-39NG đã bay qua Quảng trường Ba Đình. Đây là lần đầu tiên các máy bay L-39NG tham gia huấn luyện chuẩn bị cho đại lễ.

Dàn máy bay này luôn thu hút sự chú ý của người dân trong các sự kiện lớn của đất nước, như Triển lãm Quốc phòng quốc tế vào tháng 11-2024 hay lễ diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vào 30-4-2025.

Trước đó, vào ngày 30-7-2025, Su-30MK2 cũng đã bay khảo sát lần đầu tiên trên Quảng trường Ba Đình để chuẩn bị cho đại lễ.

Tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nhiều người dân hò reo khi thấy hàng chục máy bay vận tải, chiến đấu, xuất hiện trên bầu trời Hà Nội...

Đông đảo người dân đã tập hợp tại đường Hùng Vương và Quảng trường Ba Đình, Hà Nội từ sáng sớm để chờ xem cuộc tổng hợp luyện lần 2 lúc 20 giờ hôm nay.

