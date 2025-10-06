Hoạt động thể thao tiếp sức cộng đồng

Với truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc, nhiều hoạt động thể thao mang ý nghĩa hướng về đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 10 đã được tổ chức và lan tỏa trên khắp cả nước.

Giải giao hữu bóng đá quyên góp ủng hộ người dân vùng lũ

Diễn ra từ ngày 4 đến 10-10 tại Khu Liên hợp thể thao Trường đại học Hồng Đức (Thanh Hóa), giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2025 quy tụ hơn 150 vận động viên tham gia tranh tài. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ban tổ chức giải đã phát động phong trào quyên góp, kêu gọi các đại biểu, trưởng đoàn, huấn luyện viên và vận động viên chung tay ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 10, góp phần chia sẻ khó khăn, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”.

Ban tổ chức và các đoàn vận động viên của giải Vô địch các đội mạnh bắn cung quốc gia 2025 chung tay quyên góp ủng hộ đồng bào vùng lũ

Trong tuần vừa qua, giải giao hữu bóng đá giữa ba đội: Cán bộ công chức TPHCM, Sở GD-ĐT TPHCM và trường Đại học Tài chính – Marketing đã diễn ra sôi nổi trên sân vận động Thống Nhất (TPHCM). Sự kiện không chỉ mang ý nghĩa tạo sân chơi thể thao lành mạnh, gắn kết giữa các đơn vị, đồng thời còn lan tỏa tinh thần tương thân tương ái hướng về đồng bào chịu thiệt hại do bão số 10. Ba đội đã thi đấu sôi nổi, cống hiến nhiều pha bóng đẹp, đồng thời quyên góp hơn 1,3 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền sẽ được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM tiếp nhận và chuyển đến các địa phương bị ảnh hưởng nhằm hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau thiên tai.

Ban Văn hóa – Xã hội và Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TPHCM vừa phối hợp tổ chức giải Pickleball tranh cúp Phúc An mở rộng 2025 tại phường Bà Rịa, thu hút hơn 70 vận động viên tham gia tranh tài. Theo ông Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND TPHCM, cho biết, thông qua chương trình, ban tổ chức đã nhận được số tiền quyên góp 50 triệu đồng để ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi cơn bão số 10 gây ra. Số tiền này sẽ được Ban tổ chức chuyển đến Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM để hỗ trợ bà con vùng bão lũ.

NGUYỄN ANH