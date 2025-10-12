Hòa chung không khí phấn khởi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tại TPHCM, nhiều sự kiện thể thao diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Ngày 12-10, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM) diễn ra Lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Hội thao được tổ chức vào thời điểm đặc biệt này, vừa tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích mà còn là dịp để người dân TPHCM tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng xã hội lành mạnh, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Quang cảnh Lễ khai mạc Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ I

Hơn 1.000 vận động viên hào hứng tham gia các hoạt động tại Hội thao

Ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM phát biểu khai mạc hội thao

Phát biểu khai mạc, ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM, bày tỏ, sự kiện là một hoạt động thiết thực, như một lời chúc tốt đẹp nhất cho một giai đoạn mới với sức sống mới, khí thế mới, tầm nhìn mới, quyết tâm mới và thành công mới.

Những năm qua, phong trào thể dục thể thao (TDTT) trên địa bàn TPHCM ngày càng phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Phòng trào TDTT lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng với nhiều hoạt động được tổ chức sôi nổi như các Giải chạy bộ; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng, chống đuối nước trẻ em; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân…

Hội thao chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 với chuỗi hoạt động sôi nổi, thu hút đông đảo vận động viên tham gia, đặc biệt là phần lớn các hoạt động này được tổ chức từ nguồn lực xã hội hóa.

Các vận động viên tranh tài tại phần thi kéo co

Mở đầu là chương trình thể thao cộng đồng, gồm chạy bộ, thi kéo co với hơn 1.000 vận động viên là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn tham gia.

Ban Tổ chức Hội thao tặng cờ lưu niệm cho đại diện các đoàn về tham dự Liên hoan Các CLB Dưỡng sinh và Yoga

Ngay sau đó là Liên hoan Thể dục dưỡng sinh và Yoga, với hơn 450 vận động viên đến từ 33 đơn vị trên địa bàn thành phố tham gia.

Nhiều tiết mục đặc sắc từ Liên đoàn Thể dục dưỡng sinh và Yoga TPHCM biểu diễn tại Hội thao

Từng tiết mục được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa động tác và âm nhạc, thể hiện sự đầu tư bài bản. Các bài biểu diễn mang lại sự thư thái, nhẹ nhàng và còn lan tỏa thông điệp về lối sống lành mạnh, rèn luyện thân thể mỗi ngày.

Giải Pickleball TPHCM Mở rộng 2025 với hơn 200 VĐV tham gia

Song song đó là giải Pickleball Dinknutrition Open TPHCM, quy tụ hơn 200 vận động viên từ các đơn vị, câu lạc bộ, doanh nghiệp trong khu vực.

Thời gian qua, Thể thao thành tích cao của TPHCM luôn ở vị trí top đầu của cả nước, đạt nhiều thành tích cao quý tại đấu trường quốc gia, quốc tế, nhiều vận động viên đã mang vinh quang về cho địa phương và đất nước. Gần đây nhất là chức vô địch thế giới lịch sử của kỳ thủ Lại Lý Huynh tại giải Cờ tướng vô địch thế giới năm 2025 được tổ chức tại Trung Quốc.

TÂM TRANG - VĂN CHÂU