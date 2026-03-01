Holger Rune “kinh hãi” vì bị mắc kẹt lúc tên lửa Iran bắn vào Doha

Tay vợt nam người Đan Mạch Holger Rune cảm thấy “thực sự sợ hãi” - sau khi bị mắc kẹt tại Doha, nơi tên lửa của Iran tạo ra các vụ nổ khủng khiếp và khiến thành phố phải ban bố tình trạng khẩn cấp.

Hình ảnh Rune tập hồi phục chấn thương vài ngày trước

Holger Rune vốn đã lên lịch để bay từ Doha đến Los Angeles vào Chủ nhật lúc 7 giờ 40 sáng. Nhưng mà ngôi sao quần vợt Đan Mạch, người đang ở Qatar để hồi phục chấn thương gân Achilles tại Bệnh viện thể thao Aspetar, hiện đang bị mắc kẹt ở thủ đô ở Qatar, nơi “những tiếng nổ mạnh mới đây” được nghe thấy vào sáng sớm.

Mẹ của Holger Rune và cũng là người quản lý anh, bà Aneke Rune, nói với TV2 Sport rằng 24 tiếng qua là khoảng thời gian đáng lo ngại đối với đội ngũ hỗ trợ tay vợt hạng 17 thế giới: “Đêm qua thật là kinh hoàng. Chúng tôi không ngủ nhiều. Mọi thứ dường như là càng tàn bạo hơn vào ban đêm - với những quả cầu lửa trên bầu trời và những tiếng nổ liên tiếp”.

“Chúng tôi dành khá nhiều thời gian ở quầy lễ tân, và họ rất tốt bụng, vì vậy, cuối cùng chúng tôi cũng đã về phòng và ngủ. Nhưng Holger thực sự rất sợ hãi đêm qua. Sau tất cả, tin tức và hình ảnh về các cuộc tấn công tàn khốc tràn ngập ở xung quanh chúng tôi. Chuyến bay, tất nhiên, đã bị hủy hôm nay, bây giờ chúng tôi không biết khi nào chúng tôi có thể rời đi”.

Rune sau đó đã sử dụng mạng xã hội để xác nhận sự an toàn của mình trong khi tập luyện hồi phục tại Doha, anh có đăng tải những video ngắn từ thủ đô Qatar sau hàng loạt vụ tên lửa bắn vào hoặc là bị đánh chặn. Anh viết: “Doha ngày hôm nay. Tất cả chúng tôi đều an toàn.

Tay vợt người Đan Mạch, hiện đang trong quá trình hồi phục chấn thương gân Achilles, là ca chấn thương mà anh gặp phải tại giải Stockholm Open hồi tháng 10 năm ngoái, khiến anh buộc phải nghỉ thi đấu trong suốt tháng qua.

Trong khi đó, tay vợt nam người Nga - Daniil Medvedev - cũng đã đăng quang ngôi vô địch ATP Qatar Open 2026 tại Doha, sau khi đối thủ ở trong trận đấu chung kết của anh là Tallon Griekspoor rút lui vì bị chấn thương. Đây là danh hiệu thứ 23 trong sự nghiệp Medvedev - và là ngôi vô địch Qatar Open thứ 2. Như vậy, Qatar Open là giải đấu đầu tiên anh lên ngôi 2 lần.

Hiện chưa rõ tình trạng của Medvedev, tài khoản X của anh chỉ đăng tải con số 23 (số danh hiệu trong sự nghiệp của anh) và không thấy anh phàn nàn gì về tình trạng nguy hiểm tại thành phố Doha.

Đ.Hg.