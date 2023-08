Hôm nay 19-8, Hà Nội và TPHCM đều có mưa

Số liệu quan trắc của cơ quan khí tượng cho biết, đêm qua 18-8, ở khu vực Bắc bộ có mưa rào và dông cục bộ; Tây Nguyên và Nam bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to.

Tính đến rạng sáng nay 19-8, lượng mưa đo tại Tà Lài (Đồng Nai) 97mm, Phước Cát 2 (Lâm Đồng) 80mm, Cư Prao (Đắk Lắk) 61mm, Xuân Sơn (Vũng Tàu) 49mm…

Dự báo ngày và đêm 19-8, khu vực Bắc bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 130mm. Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ từ ngày 19 đến 20-8 có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-90mm, có nơi trên 150mm.

Cảnh báo ngày 21-8, khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm. Từ ngày 20-8 mưa ở khu vực Bắc bộ có xu hướng giảm dần.

Sáng nay 19-8, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ lũ quét, sụt lún, sạt lở tại Lai Châu, Bắc Kạn, Hà Giang, Quảng Ninh… do nhiều nơi có mưa to. Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai vẫn tiếp tục cảnh báo nguy cơ sụt lún, sạt lở tại Tây Nguyên từ nay đến ngày 21-8.