Hôm nay 6-5, nắng nóng kỷ lục

Các chuyên gia thời tiết cảnh báo, hôm nay 6-5 là đỉnh điểm trong đợt nắng nóng gay gắt này, nền nhiệt tại miền Trung có thể lên tới 41-42 o C.

Theo đó, nắng nóng sẽ mở rộng ra cả khu vực Hà Nội và Đông Bắc bộ. Tại miền Bắc, những ngày qua, nắng nóng chủ yếu xuất hiện ở khu vực Tây Bắc bộ, như Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình… nhưng tâm nắng nóng là các tỉnh ở Bắc Trung bộ, Trung Trung bộ.



Hà Nội và TPHCM hôm nay 6-5 rất nóng, nền nhiệt có thể lên 38oC vào buổi trưa và nóng hơn ngày 5-5. Từ ngày 8-5, miền Bắc sẽ đột ngột mát do xuất hiện một đợt không khí lạnh gây mưa. Do chênh lệch nhiệt độ nhanh nên người dân cần phải bảo vệ sức khỏe.

Về áp thấp nhiệt đới, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, sáng 6-5, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,3 độ Vĩ Bắc - 118 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 430km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (39-49km/giờ), giật cấp 8.

Cơ quan khí tượng nhận định, áp thấp nhiệt đới này không đi vào đất liền. Tuy nhiên, sáng nay 6-5, trên khu vực vịnh Bắc bộ có gió Đông Nam rất mạnh, đạt cấp 5, giật cấp 7-8 (ngang áp thấp), có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền.