Huỳnh Như mang chiến thắng về cho CLB nữ TPHCM I

Cựu binh Huỳnh Như kiến tạo cho đồng đội ghi bàn thắng duy nhất, qua đó góp công giúp CLB nữ TPHCM I thắng Hà Nam sát nút 1-0 tại vòng 2 Giải nữ VĐQG - Cúp Thái Sơn Bắc 2025.

Niềm vui của CLB nữ TPHCM I khi ghi bàn vào lưới Hà Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Tâm điểm của ngày thi đấu 9-9 chính là màn so tài giữa CLB nữ TPHCM I và Hà Nam. Cả hai nhập cuộc với sự thận trọng cao độ, ưu tiên sự chắc chắn nơi hàng thủ trước khi nghĩ đến bàn thắng. Trong hiệp 1, Trần Thị Duyên và Ngọc Uyên chơi nổi bật bên phía Hà Nam, nhiều lần bọc lót kịp thời để ngăn cản các chân sút dày dạn kinh nghiệm của CLB nữ TPHCM I.

Nhà đương kim vô địch vẫn cầm bóng nhiều hơn và chủ động triển khai thế trận, song các pha phối hợp tấn công thường bị chặn đứng ngay từ ngoài vòng cấm. Sự tập trung cao độ của hàng phòng ngự Hà Nam khiến hiệp 1 trôi qua mà không có bàn thắng nào được ghi.

Sau giờ nghỉ, HLV Đoàn Thị Kim Chi quyết định gia tăng sức ép bằng cách đẩy cao đội hình. Sự kiên nhẫn cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 60. Từ một pha tấn công biên, Huỳnh Như tung đường chuyền chuẩn xác vào vòng cấm để Phan Thị Trang bật cao đánh đầu tung lưới Hà Nam, khai thông thế bế tắc cho CLB nữ TPHCM I.

Bàn thắng giúp các cầu thủ CLB nữ TPHCM I thi đấu hứng khởi hơn, nhưng khoảng thời gian còn lại Hà Nam cũng cho thấy nỗ lực đáng khen. Họ dâng cao đội hình tìm bàn gỡ, tạo ra một số cơ hội đáng chú ý. Tuy nhiên, sự chắc chắn của hàng thủ CLB nữ TPHCM I và sự kinh nghiệm của các trụ cột đã giúp nhà đương kim vô địch bảo toàn lợi thế mong manh đến hết trận.

Thùy Trang cùng đồng đội tại CLB nữ TPHCM I gặp nhiều khó khăn trước Hà Nam. ẢNH: ANH TRẦN

Chiến thắng 1-0 giúp CLB nữ TPHCM I tiếp tục khẳng định sức mạnh ở mùa giải năm nay, đồng thời gửi lời cảnh báo tới các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Trong khi đó, Hà Nam cho thấy họ vẫn là tập thể giàu tinh thần chiến đấu, sẵn sàng gây khó khăn cho bất kỳ đối thủ nào.

Ở trận đấu còn lại của vòng 2, Than KSVN chạm trán CLB nữ TPHCM II. Đội bóng vùng mỏ nhập cuộc chủ động và sớm có bàn mở tỷ số ở phút 26 nhờ công của Thu Thìn. Đây là pha lập công quan trọng giúp Than KSVN kiểm soát thế trận, song họ lại bỏ lỡ nhiều cơ hội để gia tăng cách biệt.

Sang hiệp 2, CLB nữ TPHCM II kiên trì với lối chơi phòng ngự lùi sâu, buộc Than KSVN phải dồn sức tấn công. Dù tạo ra không ít tình huống nguy hiểm, các chân sút như Nguyễn Thị Vạn vẫn không thể tận dụng thành công. Chung cuộc, Than KSVN giành chiến thắng sát nút 1-0, qua đó có thêm 3 điểm quý giá.

HƯƠNG NGUYỄN