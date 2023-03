Indian Wells: Daniil Medvedev thắng 15 trận liên tiếp, Karen Khachanov thắng trận đầu tiên sau Australian Open

Medvedev tiếp tục thể hiện thứ phong độ đang giúp anh “tạm kế thừa quyền uy của Novak Djokovic” và “thống trị tuyệt đối ATP Tour ở ngay thời điểm hiện tại” khi đánh bại chàng trai bản xứ là Brandon Nakashima (hạng 48 ATP), với điểm số áp đảo 6-4 và 6-3 chỉ trong chưa đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ.

Đây là trận thắng thứ 15 liên tiếp của Medvedev, trải dài từ Rotterdam - ở châu Âu, đến Doha, rồi Dubai tại Trung Đông, và bây giờ “lấn sang” đất Mỹ. Và trong suốt chuỗi trận thắng ấn tượng này, tay vợt quê ở thành phố Moscow chỉ đánh mất 3 ván đấu (và 2 trong số đó diễn ra ở Rotterdam Open).

Medvedev chia sẻ sau khi cứu cả 6 nguy cơ thua break-point để “out trình” đối thủ quê miền Nam California: “Chúng tôi đã có một số điểm số hay ho. Có thể đây là mặt sân cứng chậm nhất ở ATP Tour. Có quá nhiều trận đấu tôi thấy những pha giằng co, giằng co và giằng co, vì thế, chúng tôi sẽ có những điểm số hay ho. Có một số tình huống thắng điểm đầy khó khăn ở trong trận đấu này, những pha cứu break-point dai dẳng. Tôi hạnh phúc rằng, mình đã có thể chiến đấu để vượt qua”.

Medvedev cho biết thêm: “Tôi cảm thấy trên một sân đấu như vậy, bạn không thể chơi thứ quần vợt tốt nhất của mình qua từng điểm số. Đó là lý do tại sao có nhiều break-point cho mọi người và có rất nhiều cơ hội. Đối thủ của chơi nhiều điểm số tuyệt vời, và vì thế, đây là một trận chiến hay, đặc biệt hay hơn trong ván 2, tôi muốn nói là như vậy”.

Zverev đang tìm kiếm ngôi vô địch sân cứng thứ 4 liên tiếp trong mùa giải năm nay. Anh có một lợi thế to lớn, khi tay vợt khó nhằn nhất thời điểm hiện tại - Nhà Vua ATP, anh Djokovic, không thể tham gia Indian Wells - do không được nhập cảnh vào Mỹ. Sau ngôi vô địch US Open 2021, đây là thời điểm Medvedev đạt phong độ tốt nhất.

Nhưng trước mắt, Medvedev phải chuyên tâm vào con đường đi trước mắt của mình. Ở vòng đấu thứ 3, anh sẽ đấu với Ilya Ivashka (Belarus, hạng 85 ATP). Trong quá khứ, Medvedev đã từng đánh bại Ivashka 3/4 lần đối đầu, trong đó có 3 chiến thắng gần đây nhất. Tất cả các chiến thắng đó đều không dễ dàng, dù chỉ sau 2 ván đấu...

Khachanov, tay vợt Nga hạng 15 thế giới cũng đã giành được chiến thắng đầu tiên kể từ trận bán kết Australian Open. Anh đã đánh bại Oscar Otte (Đức, hạng 82 ATP) với điểm số 6-3, 6-3. Kể từ khi bị loại ở BK của Australian Open, khi để thua Stefanos Tsitsipas, và trước khi đến với Indian Wells, Khachanov mới chỉ ra sân đúng 1 lần, anh để thua Botic van de Zandschupl (Hà Lan) ngay ở vòng 1 của Dubai Championships.

Trong một kết quả muộn nhất của ngày thi đấu hôm nay, thứ Bảy 11-3, Andrey Rublev cũng đã giành chiến thắng khi vượt qua Jiri Lehecka (CH Czech, hạng 47 ATP) với điểm số 6-4, 6-2. Tay vợt 25 tuổi người Nga cho biết: “Chúng tôi từng có trận đấu căng ở Doha. Anh ta đánh bại tôi, và tôi muốn xem liệu tôi có phục thù được hay không. Cuối cùng, tôi đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Vì thế, tôi thật sự hạnh phúc”.