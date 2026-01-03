Indonesia công bố tân HLV trưởng

Liên đoàn bóng đá Indonesia đã chính thức bổ nhiệm HLV John Herdman, người sẽ thay thế cho Patrick Kluivert dẫn dắt đội tuyển quốc gia và đội tuyển U23 Indonesia trong thời gian tới.

HLV Herdman. Ảnh: Asean Football

Herdman là một trong những huấn luyện viên có thành tích độc đáo khi ông đang giữ kỷ lục thú vị là huấn luyện viên duy nhất dẫn dắt cả đội tuyển quốc gia nam và nữ của một quốc gia tham dự FIFA World Cup. Ông đã đưa đội tuyển nữ Canada tham dự Women World Cup vào các năm 2007 và 2011, hai Huy chương đồng Olympic vào các năm 2012 và 2016.

Chưa dừng lại ở đó, nhà cầm quân người Anh này còn đưa đội nam Canada tham dự World Cup 2022 sau 36 năm vắng mặt. Với sự thăng hoa trong năm, đội tuyển Canada đã tăng từ hạng 77 lên hạng 33 trên BXH FIFA trong cùng thời điểm.

Bên cạnh việc công bố tân HLV trưởng đội tuyển quốc gia với thời hạn 2 năm, Chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI) - ông Erick Thohir khẳng định: "Đây là thời điểm bóng đá Indonesia bước vào một kỷ nguyên mới với HLV mang đẳng cấp World Cup".

Trước đó bóng đá Indonesia đã nhanh chóng làm mới chất lượng đội tuyển quốc gia qua việc nhập tịch ồ ạt cầu thủ, chủ yếu đến từ Hà Lan. Nhưng họ đã thất bại ở mục tiêu “săn” vé dự World Cup 2026 và đã sa thải HLV Shin Tae Yong và Patrick Kluivert.

LÊ ANH