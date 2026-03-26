Israel Adesanya đổ thừa trận thua TKO trước Nassourdine Imavov do bị dính đòn hiểm

Tái xuất Bát giác đài trong sự kiện “UFC Fight Night: Adesanya vs. Pyfer” (UFC Seattle), Israel Adesanya có dịp nhìn nhận lại trận thua Nassourdine Imavov hồi tháng 2 năm ngoái tại Saudi Arabia. Theo Cựu vô địch hạng trung, anh đã bị “móc mắt” trước khi bị TKO...

Adesanya đấu với Pyfer cuối tuần này

Là một trong những võ sĩ hạng trung xuất sắc nhất ở trong lịch sử Bát giác đài UFC, mọi việc Adesanya làm đều được phóng đại, nhưng gần đây mọi sự chú ý dành cho anh càng lớn hơn - khi anh cố gắng gượng dậy, sau 3 trận thua liên tiếp.

Bất bại trong 20 trận đấu chuyên nghiệp đầu tiên, võ sĩ kỳ cựu 36 tuổi này phải đối mặt với rất nhiều khó khăn gần đây, gồm 2 trận tranh đai thua cuộc trước Sean Strickland và Dricus du Plessis, rồi sau đó anh bị Nassourdine Imavov hạ TKO!

“The Last Stylebender” đã thi đấu ngang ngửa với Imavov trước khi bị hạ TKO đột ngột ngay ở đầu hiệp 2. Adesanya bị chọc vào mắt, vài khoảnh khắc trước khi Imavov tung ra đòn kết liễu. Tuy nhiên, Cựu vô địch đã bỏ qua tình huống này...

Để rồi sau đó, khi bị đối thủ người Pháp gốc Dagestan bắt được một đòn cước, anh bị đối thủ đấm trúng mặt với đòn quyền móc tay phải, và mất đà ngã vào hàng rào, rồi phải lĩnh thêm hàng loạt cú đấm buộc trọng tài nhảy vào để can thiệp.

Đăng đàn chuẩn bị cho sự kiện UFC Seattle cuối tuần này, Adesanya kể lại rằng là, anh vốn đã bị mất tập trung sau cú “móc mắt” của đối thủ. Võ sĩ người New Zealand có gốc Nigeria thừa nhận anh nên dành thời gian bình tĩnh trước khi tiếp tục.

“Ở trong trận đấu gần nhất, tôi đã bị chọc vào mắt!”, Adesanya nói với Kênh truyền hình ESPN, “Tôi lẽ ra nên bình tĩnh lại và lấy lại sức lực. Nhưng tôi lại muốn tiếp tục những gì mình đang làm và không cho anh ta thời gian để nghỉ ngơi”.

“Để rồi, sự tập trung, nó cứ bị dao động. Dù bạn ở đẳng cấp nào, cũng không bao giờ có thể hoàn toàn làm chủ được nó. Tôi lẽ ra nên tập trung ngay lúc đó, để bình tĩnh lại, lấy lại cân bằng, tiếp tục làm những gì mình đang làm. Sống là phải học hỏi”.

Trận thua trước Imavov là trận thua thứ 3 liên tiếp của Adesanya, cũng là trận thua thứ 4 sau 5 trận đấu gần đây nhất (kể từ trận thua Alex Pereira, để giành lấy đai vô địch UFC hạng trung hồi tháng 11-2022). Nghĩa là, anh không thể để thua thêm nữa.

Trong khi đó, đối thủ sắp tới của anh là Joe Pyfer (Mỹ) có thành tích 6-1 tại UFC và đang có chuỗi 3 trận thắng liên tiếp trước khi bước vào thử thách khó khăn nhất trong sự nghiệp của mình cho đến nay. “Túi đựng xác” sẽ gây ra khó “The Last Stylebender”?

Dù rằng, Pyfer chỉ là “một tân binh” (vì mới trải qua Bát giác đài hơn 2 năm), Adesanya hiểu tại sao UFC xếp đối thủ này: “Đây đúng là một kịch bản quá đỗi kinh điển. Vì tôi đã lăn lộn trong cái nghề này quá lâu, tôi thừa biết đây là bài vở cũ rích: Khi người ta cố tình mang một cựu binh ra để làm mồi cho một gã ngựa non háu đá mới nổi”.

"Với tôi, tôi quá hiểu cái kịch bản này rồi”, Adesanya tiếp tục chia sẻ, “Đây là vòng lặp tuần hoàn. Đôi khi mấy lão già tụi tôi, những gã cựu binh này, sẽ chặn đứng bước tiến của đám trẻ ngay lập tức”.

“Trận đấu này đối với tôi, cái câu chuyện mà tôi đang tự nhủ với chính mình, câu chuyện mà tôi sẽ viết nên vào cuối tuần này sau 1 năm nghỉ thi đấu, chính là: Anh ta đã trở lại và thi đấu bùng nổ hơn bao giờ hết, hoặc ít nhất là vẫn giữ đúng đẳng cấp vốn có của mình”.

Đ.Hg.