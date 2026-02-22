James Milner ghi tên mình vào lịch sử Ngoại hạng Anh

Tiền vệ James Milner đã phá kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh sau khi anh đá chính trong trận đấu của Brighton gặp Brentford vào thứ Bảy, đây là lần thứ 654 Milner ra sân tại giải đấu này.

Tiền vệ James Milner phá kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

Milner được thay ra ở phút thứ 90 trong chiến thắng 2-0 của Brighton tại phía tây London, nhận được tràng vỗ tay từ cả 2 nhóm cổ động viên tại sân vận động Gtech Community. Vào đầu tháng này, cầu thủ 40 tuổi người Anh đã san bằng kỷ lục 653 trận đấu, do Gareth Barry thiết lập. Milner từng khoác áo Leeds United, Newcastle, Man.City, Liverpool và Brighton, anh giành được 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh tại Etihad và một tại Merseyside dưới thời Jurgen Klopp.

Các cầu thủ Brighton đã đẩy Milner ra phía trước để ăn mừng cùng các cổ động viên đội khách sau khi trận đấu kết thúc vào thứ Bảy, nhưng cựu tuyển thủ Anh khẳng định anh vẫn còn nhiều điều để cống hiến. “Đã có rất nhiều lời bàn tán về chuyện này. Đối với tôi, và bất cứ ai biết tôi, điều quan trọng nhất luôn là đội bóng”, Milner nói với đài BBC Radio 5 Live. “Tôi rất vui và hy vọng mọi người có thể thấy tôi vẫn có thể đóng góp cho đội. Đây là một con số lớn và thật tuyệt khi đạt được kỷ lục, nhưng đây cũng là cơ hội để tôi tri ân rất nhiều người đã giúp đỡ tôi, gia đình và bạn bè đã luôn bên cạnh tôi từ đầu, những hy sinh mà họ đã làm”.

“Các chuyên gia vật lý trị liệu, các nhà khoa học thể thao đã hỗ trợ tôi, Sean Duggan, chuyên gia vật lý trị liệu ở Brighton, người đã giúp tôi trở lại sân cỏ khi tôi không thể nhấc chân lên trong 6 tháng vào năm ngoái. Thành thật mà nói, sẽ thật tuyệt khi không còn bị hỏi về chuyện này nữa và có thể tập trung vào bóng đá! Tôi rất muốn thi đấu tốt cho Brighton và kết thúc mùa giải một cách mạnh mẽ”.

Tiền vệ James Milner phá kỷ lục về số lần ra sân nhiều nhất trong lịch sử Ngoại hạng Anh.

HLV trưởng của Brighton, Fabian Hurzeler - người kém Milner đến 7 tuổi, đã tin tưởng Milner vào thứ Bảy trong một nỗ lực thành công nhằm chấm dứt chuỗi kết quả đáng lo ngại. “Mỗi tuần và trong mỗi buổi tập, anh ấy đều chạy nhiều nhất, bứt tốc nhiều nhất và do đó không có gì ngạc nhiên khi anh ấy có khả năng thể hiện những màn trình diễn này”, Hurzeler nói. “Anh ấy có khả năng làm được rất nhiều điều không tưởng và khi bạn nhìn vào thể trạng của anh ấy và cách anh ấy quản lý nó, tôi không biết anh ấy sẽ làm gì và sẽ tiếp tục thi đấu trong bao lâu, nhưng tôi chỉ đơn giản là thích làm việc với anh ấy”.

Brighton vẫn còn 11 trận đấu tại Premier League mùa này, mang đến cho Milner thêm cơ hội để mở rộng kỷ lục của mình. Ngoài việc vượt qua người đồng đội cũ ở Villa là Barry trong danh sách mọi thời đại, Milner còn nới rộng khoảng cách với Ryan Giggs (632 lần ra sân). Frank Lampard (609) và David James (572) nằm trong tốp 5.

Milner đã ghi 56 bàn thắng trong 654 trận đấu, bàn thắng đầu tiên được ghi trong lần ra sân thứ 5 cho đội một Leeds United vào năm 2002, khi anh chỉ mới 16 tuổi và 356 ngày. Bàn thắng đó đã giúp anh trở thành cầu thủ trẻ nhất ghi bàn trong lịch sử Premier League trước khi James Vaughan ghi bàn cho Everton vào năm 2005.

Cầu thủ người Anh này có 90 pha kiến ​​tạo tại Premier League - kỷ lục cá nhân trong một mùa giải là 12 pha kiến ​​tạo được ghi nhận vào mùa 2009-2010 khi anh là trụ cột sáng tạo của một đội Villa đầy triển vọng.

VIỆT TÙNG