Juventus và AC Milan tiếp tục cuộc đua

Juventus đã duy trì hy vọng giành vé dự Champions League mùa giải tới sau khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn để hòa 3-3 trên sân của đối thủ cạnh tranh tốp 4 là AS Roma, với bàn thắng được ghi gần như ở những phút cuối cùng của trận đấu hôm Chủ nhật.

Juventus ngược dòng từ thế bị dẫn trước 2 bàn để hòa 3-3 trên sân AS Roma.

Juventus bị dẫn trước 3-1 khi chỉ còn 12 phút nữa là hết trận sau khi các bàn thắng của Wesley Franca, Evan Ndicka và Donyell Malen giúp AS Roma dẫn trước với khoảng cách khá lớn trước hơn 65.000 cổ động viên hân hoan. Nhưng Jeremie Boga đã đưa Juventus trở lại trận đấu bằng một cú volley đẹp mắt, và đúng lúc Roma tưởng chừng như đã giữ vững được chiến thắng, Federico Gatti đã chớp lấy cơ hội từ một quả đá phạt không được phòng ngự tốt để ghi bàn gỡ hòa ở phút thứ 3 của thời gian bù giờ, giúp Juventus có được một điểm tại Rome, giữ khoảng cách 4 điểm so với vị trí thứ 4 do Roma nắm giữ.

Bàn thắng của Gatti là một cú hích lớn cho Juventus, đội bóng đang chao đảo sau thất bại đau đớn trước Galatasaray, trận thua đã loại họ khỏi giải đấu cấp CLB hàng đầu châu Âu vào thứ Tư. Trong khi đó, Roma tưởng chừng như đã tiến một bước dài để chấm dứt quãng thời gian dài vắng bóng ở Champions League, nhưng một lần nữa lại không thể thắng được đối thủ trực tiếp và giờ đang phải lo lắng về vị trí của mình. Como đang kém Roma 3 điểm ở vị trí thứ 5 và sẽ có chuyến làm khách đến CLB bên hồ này sau 2 tuần nữa cho thầy trò Gian Piero Gasperini.

AC Milan ghi 2 bàn thắng muộn để giành chiến thắng 2-0 trên sân Cremona.

Trong khi đó, AC Milan tiến gần hơn đến suất tham dự Champions League sau khi 2 bàn thắng muộn giúp họ giành chiến thắng 2-0 trên sân Cremona. Strahinja Pavlovic đưa Milan dẫn trước ở phút 90 bằng một pha đánh vai, trước khi Rafael Leao ghi bàn thắng đơn giản ở phút bù giờ, mang về cho đội khách một kết quả có phần may mắn sau màn trình diễn nhạt nhẽo ở Cremona.

Milan, đội bóng không tham dự giải đấu châu Âu mùa này, hầu như không còn hy vọng thực tế nào về việc vô địch Serie A khi đội bóng 7 lần vô địch châu Âu này đang kém đội đầu bảng Inter Milan tới 10 điểm. Trận derby thành Milan tuần tới chỉ còn mang ý nghĩa danh dự địa phương đối với Inter, khi họ đang tăng tốc mạnh mẽ với 11 trận đấu còn lại của mùa giải. Tuy nhiên, mục tiêu đã được Milan đặt ra cho mùa giải này là giành vé dự Champions League và đội bóng của Massimiliano Allegri đang tiến gần đến mục tiêu đó khi đang hơn đội thứ 5 là Como đến 9 điểm. “Chúng tôi có một mục tiêu rất lớn cần đạt được khi các đội bóng phía sau tiếp tục tích lũy điểm số”, Allegri nói. “Bạn còn Como, Atalanta vẫn chưa thi đấu, Napoli đã giành chiến thắng chung cuộc và còn có Roma và Juventus. Tất cả những gì chúng ta có thể làm là tiến từng bước một”.

Atalanta đang đứng thứ 7, kém vị trí dự Champions League 6 điểm sau thất bại bất ngờ 1-2 trước Sassuolo vốn chỉ còn 10 người, và đây là trận thua đầu tiên của họ tại giải đấu kể từ đầu năm. Đội bóng của Raffaele Palladino là đội bóng Italy duy nhất lọt vào vòng 16 đội của Champions League sau chiến thắng nghẹt thở 4-3 chung cuộc trước Borussia Dortmund hôm thứ Tư.

LINH SƠN