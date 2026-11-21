Ban tổ chức môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 mở cửa miễn phí tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM) phục vụ người hâm mộ.

Đội nam TPHCM là chủ nhà tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026. Ảnh: VFV

Tất cả các trận đấu trong khuôn khổ môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 đều mở cửa tự do tại Nhà thi đấu Rạch Miễu (TPHCM).

Theo quy định, khán giả chỉ cần quét mã QR tại cửa ra vào và điền thông tin theo quy định (1 lần duy nhất) để vào nhà thi đấu. Từ những ngày sau, khán giả vào nhà thi đấu mà không cần khai báo lại.

Môn bóng chuyền (trong nhà) được tổ chức từ ngày 27-11 tới 11-12. Tuy nhiên, các đội bóng chính thức thi đấu từ ngày 28-11.

Đại hội thu hút 8 đội nam tham gia gồm TPHCM (chủ nhà), Công an TPHCM, Quân đội, Khánh Hòa, Ninh Bình, Hà Nội, Vĩnh Long và Đà Nẵng.

8 đội nữ đăng ký tham dự gồm TPHCM (chủ nhà), Quân đội, Ninh Bình, Hà Nội, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Tây Ninh, Hưng Yên.

Các đội sẽ được bốc thăm tại cuộc họp chuyên môn trước khi thi đấu đồng thời xác định danh sách tranh tài chính thức.

Để đảm bảo chuyên môn tốt nhất cho môn bóng chuyền (trong nhà) tại Đại hội lần này, Ban tổ chức sẽ lắp hệ thống Video Challenge Eyes (mắt thần) hỗ trợ trọng tài điều hành các trận đấu. Các trọng tài nhận nhiệm vụ làm việc tại Đại hội đều là trọng tài bóng chuyền quốc gia.

Tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX-2022, đội nam, nữ Quân đội đã giành HCV. Năm nay, 16 đội bóng đều tập trung chuẩn bị lực lượng tốt nhất nên môn bóng chuyền (trong nhà) dự báo sẽ thu hút đông đảo người hâm mộ cổ vũ.

Trước đó, vòng 2 nội dung nam Giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 đã tổ chức tại TPHCM và cũng mở cửa tự do phục vụ người hâm mộ.

MINH CHIẾN