Khán giả quá khích tấn công cầu thủ tại Pháp

Toàn thể cầu thủ Nice và ban huấn luyện đều bị sốc trước phản ứng tiêu cực đến mức vượt quá giới hạn từ khán giả quá khích sau phong độ tồi tệ trên sân cỏ.

Cầu thủ Jeremie Boga của Nice bị tấn công bên ngoài sân cỏ bởi hội cổ động viên Ultras. Ảnh: The Sun

Các cuộc biểu tình phản đối OGC Nice đã diễn ra vào đêm chủ nhật vừa qua, sau trận thua 1-3 trước Lorient ở vòng 14 Ligue 1 2025/26. Có khoảng 400 người hâm mộ Nice đã tụ tập bên ngoài khuôn viên câu lạc bộ với sự phẫn nộ cao trào sau những kết quả bết bát thời gian qua. Sự việc diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng bao trùm đội bóng áo sọc đỏ-đen, họ đang trải qua chuỗi sáu trận thua liên tiếp trên mọi đấu trường và hiện đang đứng thứ 10 tại Ligue 1, đứng cuối bảng xếp hạng Europa League.

Người hâm mộ Nice đã kêu gọi Giám đốc thể thao Florian Maurice từ chức bằng những biểu ngữ và khẩu hiệu bên ngoài sân vận động Allianz Riviera. Pháo sáng thậm chí được sử dụng và chỉ khi đội trưởng kỳ cựu Dante xuất hiện, tình hình mới tạm thời lắng xuống.

Khi toàn đội Nice trở về từ Lorient, một cổ động viên đã chặn đường và lên cả xe buýt chở các cầu thủ cùng ban huấn luyện đội bóng, sau đó người này đã đe dọa và yêu cầu toàn đội phải xuống xe nghe chất vấn. Các cầu thủ Nice đã làm theo. Và trong không khí căng thẳng, hai cái tên đã bị công kích kịch liệt nhất là Jeremie Boga và Terem Moffi.

Nguyên nhân vì cả hai cầu thủ này đã mời một số người thân và bạn bè là khán giả hâm mộ Olympique Marseille đến sân Allianz Riviera trong trận thua đậm 1-5 tuần trước. Terem Moffi còn được nhìn thấy đã cười đùa với các thành viên trong ban lãnh đạo Lorient dù đội nhà chịu thất bại. Thậm chí Foot Mercato và The Sun còn tiết lộ gây sốc rằng, bộ đôi cầu thủ này đã bị một số cổ động viên quá khích thuộc hội Ultras đội bóng hành hung, khạc nhổ và tát. Jeremie Boga sau sự cố trở nên hoảng loạn. Giám đốc thể thao Florian Maurice cũng bị tác động vật lý trước khi lực lượng an ninh địa phương có mặt can thiệp.

Toàn thể cầu thủ Nice và ban huấn luyện đều bị sốc trước vụ việc và đã trình báo cơ quan chức năng để có các hành động pháp lý cần thiết.

QUANG ANH