Khu thương mại tự do sẽ là động lực lớn để Bình Định phát triển

Sớm tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu

Có 62 dự án mới quyết định đầu tư, đăng ký ghi nhớ đầu tư vào Bình Định

Tại hội nghị, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã thông tin về một số tiềm năng, lợi thế phát triển và những thành tựu đạt được về kinh tế - xã hội tỉnh này. Giai đoạn 2021 đến nay, toàn tỉnh thu hút được 370 dự án đầu tư, vốn đăng ký trên 200.000 tỷ đồng. Tại hội nghị này, sẽ có thêm 62 dự án mới, nâng tổng vốn đầu tư vào Bình Định lên 321.000 tỷ đồng.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, hiện Bình Định đang tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, kỳ vọng trở thành “mạch máu” mới giúp tỉnh thu hút đầu tư, phát triển. Bên cạnh đó, Bình Định cũng đẩy mạnh phát triển hạ tầng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ 4.0 và công nghệ bán dẫn...

Tại hội nghị, Bình Định tiếp tục mời gọi các doanh nghiệp quan tâm đầu tư vào tỉnh, trong các lĩnh vực, như: công nghiệp; du lịch, dịch vụ; nông nghiệp công nghệ cao; dịch vụ logistics; kinh tế đô thị; công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; y tế - giáo dục...

Nhà đầu tư năng lượng tái tạo ở Đức phát biểu về dự án điện gió ngoài khơi sắp đầu tư vào Bình Định

Tại hội nghị, TS Trần Du Lịch (Hội đồng tư vấn Chính sách tài chính - tiền tệ Quốc gia) cho rằng, nền kinh tế của Bình Định và cả Việt Nam thời gian tới vẫn xác định công nghiệp hóa là then chốt. Từ đó, Bình Định cần tiếp tục tìm kiếm, thu hút các dự án công nghiệp nhưng ưu tiên các ngành nghề mới, chuyển đổi xanh và ứng dụng công nghệ cao. Trong đó, cần tạo đột phá từ các dự án điện gió trên biển để tạo nền tảng cho chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, xây dựng trung tâm dữ liệu lớn (Big Data Center).

TS Trần Du Lịch trao đổi, góp ý tại hội nghị

“Hiện, Trung Quốc phát triển 22 khu kinh tế tự do, với diện tích chỉ chiếm 0,4% so với tổng diện tích đất nước, nhưng đóng góp 18% giá trị xuất khẩu. Việt Nam đến nay vẫn chưa có khu kinh tế tự do nào, cần nghiên cứu phát triển thêm”, TS Trần Du Lịch nêu.

Các lãnh đạo tỉnh Bình Định trao ghi nhớ đầu tư dự án 5.000 tỷ đồng về lĩnh vực kinh tế đô thị, logistics, năng lượng, thương mại dịch vụ vào Bình Định

Khu thương mại tự do sẽ là động lực lớn

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đánh giá cao những nỗ lực giữa Bình Định và các nhà đầu tư trong đeo bám, làm việc để có được những kết quả, ký kết đầu tư với 62 dự án mới.

Phó Thủ tướng chia sẻ, mỗi lần trở lại Bình Định đều nhìn thấy được những thay đổi mới, nhất là những công trình, dự án, con đường. Ở miền Trung, Bình Định là địa phương hiếm hoi hội đủ 5 loại hình giao thông rất tiềm năng để phát triển. Đặc biệt, những năm qua tỉnh cũng thu hút, mời gọi được nhiều dự án, nhà đầu tư lớn từ các nước trên thế giới, như: Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Singapore, Thái Lan…

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị

Phó Thủ tướng đưa ra 5 nhóm nhiệm vụ để tỉnh Bình Định sớm hiện thực các mục tiêu, khát vọng tăng trưởng. Trong đó, yếu tố quan trọng nhất là phải đồng hành, ứng xử thân thiện, gắn bó và sẵn sàng tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp; bám sát thực hiện tốt quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy phát triển bền vững theo mô hình kinh tế số, kinh tế xanh; tận dụng, phát huy lợi thế nguồn lực đầu tư về hạ tầng; quan tâm đào tạo nguồn nhân lực, gắn với thu hút đầu tư vào các lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Phó Thủ tướng ủng hộ ý tưởng, đề xuất từ TS Trần Du Lịch về hình thành khu thương mại tự do ở khu công nghiệp kết nối cảng biển Phù Mỹ.

Trao ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa Bình Định với Trung tâm ICISE của Giáo sư Trần Thanh Vân (Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam)

“Nước ta hiện đang ở giai đoạn nghiên cứu hình thành các khu thương mại tự do ở Hải Phòng, Đà Nẵng, Bà Rịa – Vũng Tàu. Nếu Bình Định đã xác định mục tiêu phát triển thành trung tâm kinh tế, cực tăng trưởng dẫn đầu miền Trung và đang có những lợi thế biển, cảng biển thì hoàn toàn có thể xây dựng khu thương mại tự do…”, Phó Thủ tướng gợi ý.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định phát biểu cảm ơn

NGỌC OAI