Kiểm soát an toàn thực phẩm mùa Trung thu

Ngày 24-8, Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho hay đang củng cố hồ sơ xử lý Dương Thị Đài Trang (27 tuổi, ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu) về hành vi báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.