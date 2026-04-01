Kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp xanh: Lộ trình thực tiễn hướng tới Net Zero

Chiều 31-3, tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Bình Dương (phường Bình Dương, TPHCM), Công ty CP Becamex Bình Định phối hợp cùng Công ty CP Houselink và Công ty Glassdome tổ chức hội thảo với chủ đề: “Từ chiến lược ESG đến vị thế tiên phong trong sản xuất bền vững: Lộ trình thực tiễn cho các doanh nghiệp”. Sự kiện thu hút đông đảo chuyên gia, nhà quản lý và doanh nghiệp nhằm tìm lời giải cho bài toán chuyển đổi xanh trong bối cảnh thực thi các rào cản thương mại quốc tế.

Công ty Cổ phần Houselink, Công ty cổ phần Becamex Bình Định và Công ty Glassdome ký kết biên bản ghi nhớ.

Áp lực từ "hàng rào" thuế carbon

Tại hội thảo, các chuyên gia nhận định, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) hiện không còn là khái niệm tự nguyện mà đã trở thành yêu cầu sống còn. Việc Cơ chế điều chỉnh biên giới carbon (CBAM) của Liên minh châu Âu (EU) có hiệu lực, cùng các quy định khắt khe từ Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đang tạo ra áp lực lớn lên chuỗi cung ứng.

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Công ty CP Houselink, nhấn mạnh: Nếu không đáp ứng các tiêu chuẩn về dấu chân carbon, doanh nghiệp Việt Nam đối mặt với rủi ro bị loại khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu của các tập đoàn lớn như Apple, Samsung hay Nike. Hiện nay, nhiều doanh nghiệp vẫn lúng túng trong việc báo cáo ESG thủ công, dẫn đến tốn kém và thiếu chính xác. Việc chuyển đổi sang đo lường tự động là yêu cầu cấp thiết để biến thách thức thành cơ hội, đưa Việt Nam trở thành "công xưởng xanh" của thế giới.

Ông Nguyễn Thành Long, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần HOUSELINKM phát biểu khai mạc hội thảo.

Số hóa để thực thi lộ trình Net Zero

Để hiện thực hóa lộ trình này, TS Lý Duy Khiêm, đại diện Tập đoàn Becamex, cho biết hệ sinh thái Khu công nghiệp xanh là động lực cộng hưởng quan trọng, giúp nhà đầu tư tối ưu hóa nguồn lực. Trong khi đó, giải pháp từ Glassdome được đánh giá cao nhờ khả năng số hóa, giám sát và đo kiểm carbon tự động, tích hợp trực tiếp vào hệ thống quản trị ERP của doanh nghiệp, giúp giảm đáng kể gánh nặng nhân lực.

Các chuyên gia cũng chỉ ra rằng, dù việc đầu tư nhà xưởng tiêu chuẩn xanh (như tiêu chuẩn LEED) hay vận hành chuỗi cung ứng bền vững có thể làm tăng chi phí ban đầu, nhưng đây là chiến lược tối ưu để giảm thuế carbon và tránh các rủi ro thị trường trong dài hạn. Việc tận dụng hạ tầng dùng chung tại các khu công nghiệp sinh thái có thể giúp doanh nghiệp rút ngắn từ 30% - 50% thời gian chuẩn bị hồ sơ chứng nhận xanh.

TS Lý Duy Khiêm, Giám đốc Trung tâm Điều hành thông minh Tập đoàn Becamex trình bày tham luận “Hệ sinh thái khu công nghiệp xanh – nền tảng bền vững cho nhà đầu tư và động lực cộng hưởng cho lộ trình ESG & Net Zero”.

Cam kết từ những hành động cụ thể

Phát biểu bế mạc, ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định, khẳng định: ESG và kiểm kê khí nhà kính là “tấm vé thông hành” bắt buộc để doanh nghiệp bước ra sân chơi toàn cầu. Becamex Bình Định cam kết xây dựng hệ sinh thái công nghiệp thế hệ mới, nơi kinh tế đi đôi với trách nhiệm cộng đồng. "Một bản thỏa thuận chỉ thực sự giá trị khi được chuyển hóa thành những dây chuyền sản xuất xanh hiện hữu", ông Lăng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Lăng, Tổng Giám đốc Công ty CP Becamex Bình Định phát biểu bế mạc hội thảo.

Trong khuôn khổ hội thảo, các biên bản ghi nhớ (MOU) giữa Becamex Bình Định, Glassdome, Houselink và Công ty CP Kết cấu thép ATAD đã được ký kết. Đây là bước đi cụ thể nhằm ứng dụng công nghệ vào sản xuất, góp phần hiện thực hóa mục tiêu Net Zero của Chính phủ và khẳng định vị thế của doanh nghiệp Việt trên bản đồ kinh tế xanh thế giới.

QUỐC CƯỜNG