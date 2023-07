Kỳ họp thứ 5 HĐND TPHCM khoá X bước vào phiên chất vấn

SGGPO tiếp tục cập nhật thông tin kỳ họp...

Sáng 11-7 diễn ra ngày thứ hai của kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X. Tham dự ngày làm việc có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì buổi làm việc.

Theo đó, HĐND TPHCM sẽ tiến hành chất vấn Giám đốc Sở GTVT, Giám đốc Sở Du lịch, Chủ tịch UBND quận 1. HĐND TPHCM cũng sẽ tổ chức giám sát chuyên đề về việc thực hiện công tác đầu tư công trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021-2025; về thực hiện công tác nhân sự của UBND TPHCM.

Phát biểu khai mạc phiên chất vấn, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thông tin, HĐND TPHCM sẽ chất vấn Sở GTVT về công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phát triển giao thông vận tải trên địa bàn thành phố và kết nối liên tỉnh; vấn đề bến bãi đỗ xe; tiến độ và hiệu quả thực hiện các công trình giao thông trọng điểm, thực hiện đối với các loại phí trong thẩm quyền của sở; công tác quản lý đào tạo, sát hạch, đăng kiểm; cấp giấy phép lái xe.

Với Giám đốc Sở Du lịch, HĐND TPHCM sẽ chất vấn về chiến lược phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố, gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị di sản, văn hoá lịch sử; kết nối du lịch trong và ngoài nước; giải pháp phát triển du lịch đường sông và kinh tế đêm; quảng bá sản phẩm chủ lực, sản phẩm tiềm năng của thành phố cùng các chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư vào ngành du lịch...

Còn đối với Chủ tịch UBND quận 1, nội dung chất vấn tập trung vào công tác quản lý và tổ chức sử dụng tài sản công; công tác phát triển du lịch trên địa bàn gắn với việc quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường khu vực trung tâm, kiểm soát tình trạng bến, bãi đậu xe và vấn đề đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của quận.

Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh, qua các phiên chất vấn, HĐND TPHCM có cơ sở ban hành nghị quyết về hoạt động chất vấn đảm bảo cụ thể hơn, chất lượng hơn. Việc này cũng tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện và báo cáo kết quả của các cơ quan cũng như việc theo dõi, giám sát của HĐND TPHCM.

Trước khi các đại biểu (ĐB) chất vấn, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Trần Quang Lâm thông tin, hệ thống giao thông thành phố đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì và phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vẫn là điểm nối giao thông quan trọng nhất trong khu vực và cả nước. Trong đó, thành phố có hệ thống cảng biển lớn nhất cả nước, chiếm 25% sản lượng hàng hải của cả nước. Hàng không ở thành phố cũng là một trong những cảng hàng không lớn của cả nước, đóng góp khoảng 35% vào tổng sản lượng hàng không cả nước.

Những năm qua, tình hình an toàn giao thông tại thành phố đã có những cải thiện đáng kể, nhất là giảm đáng kể số vụ tai nạn, số người bị thương và số người tử vong do tai nạn giao thông. Điều này cho thấy những nỗ lực và biện pháp đã được thực hiện để tăng cường trật tự và an toàn giao thông trong thành phố.

Ông Trần Quang Lâm cũng chia sẻ, hiện nay, một số doanh nghiệp trong lĩnh vực vận tải, cảng biển và các hiệp hội vận tải đang gặp khó khăn. Song, họ vẫn tin tưởng vào các chính sách, giải pháp của thành phố và sẵn lòng chia sẻ khó khăn cùng thành phố để cùng nhau vượt qua thử thách.

Tại phiên chất vấn, ĐB Trần Quang Thắng (quận 11) đặt vấn đề: Tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) sau khi hoàn thành sẽ được đưa vận hành theo hình thức nào? Việc thu phí như thế nào và nguồn thu sẽ được sử dụng ra sao? ĐB Trần Quang Thắng cũng băn khoăn về công tác phòng cháy chữa cháy ở tuyến đường sắt này?

ĐB Đặng Trần Trúc Dao (Hóc Môn) thì nhắc lại tinh thần Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi quán triệt về quy hoạch giao thông của thành phố là giao thông phải đi trước mở đường cho phát triển kinh tế - xã hội và phát triển theo hướng kinh tế giao thông. Với vai trò người đứng đầu cơ quan tham mưu về phát triển giao thông của thành phố, Sở GTVT sẽ tham mưu làm kinh tế giao thông như thế nào? Ứng dụng như thế nào cho các tuyến giao thông trọng điểm của thành phố?

“Tại Nghị quyết 98, TPHCM đã được Trung ương chấp thuận mô hình phát triển đô thị gắn kết với giao thông công cộng (TOD). Vậy, Sở có chính sách gì để phát triển giao thông để giao thông vận tải thực sự thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của TPHCM và vùng Đông Nam bộ?”, ĐB Trúc Dao đặt vấn đề?

ĐB Đoàn Thị Ngọc Cẩm (Cần Giờ) thắc mắc về tiến độ xây dựng cầu Cần Giờ.