Kỷ lục mới được thiết lập với 8 bàn thắng ở phút bù giờ

Ngoại hạng Anh nổi tiếng với những màn kịch tính ở phút bù giờ, nhưng những màn trình diễn bùng nổ hôm thứ Bảy đã đạt đến một tầm cao mới. Theo Opta, 8 bàn thắng được ghi ở phút 90 (hoặc sau đó) trong các trận đấu hôm thứ Bảy là nhiều nhất trong một ngày trong toàn bộ lịch sử giải đấu.

Erling Haaland ghi 2 bàn từ phút 90 trở đi giúp Man.City đè bẹp Burnley 5-1.

8. Erling Haaland, phút 90 trước Burnley

Haaland, ngôi sao của Man.City, đã tìm kiếm bàn thắng suốt buổi chiều trước Burnley, và cuối cùng đã có được khoảnh khắc của mình sau một pha phối hợp tấn công đẹp mắt của Jeremy Doku.

7. Danny Welbeck, phút thứ 100 trước Chelsea

Cựu tiền đạo của Arsenal và Man.United, Welbeck ghi bàn thắng thứ 2 trong buổi chiều từ cự ly gần, góp phần vào chiến thắng 3-1 xứng đáng của Brighton trước một Chelsea đang phải chơi thiếu người.

6. Mathias Jensen, phút thứ 95 trước Man.United

Một pha bóng kinh điển kiểu “đóng đinh vào quan tài” từ tiền vệ đẳng cấp Jensen của Brentford. Ruben Amorim và các học trò tại Man.United đã có một ngày thi đấu tệ hại và cú sút xa khoảng 20 mét của Jensen càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Cứ như thể thủ môn Altay Bayindir của United thậm chí còn không có mặt ở đó.

5. Eli Kroupi, phút 93 gặp Leed United

Leeds United nghĩ rằng họ đã làm đủ để giành chiến thắng trước đội bóng Bournemouth đầy quả cảm của Andoni Iraola, nhưng đội chủ nhà đã mắc sai lầm khi để đối phương hưởng một quả đá phạt khi trận đấu chỉ còn vài giây. Quả nhiên, sau khi bóng đi ngang qua khung thành, Kroupi đã có mặt kịp thời để đưa bóng vượt qua thủ môn Karl Darlow.

Eddie Nketiah ghi bàn phút 97 buộc Liverpool phải nhận thất bại đầu tiên.

4. Maxim De Cuyper, phút 92 gặp Chelsea

Bàn thắng thứ 2 của Brighton trong danh sách này, nhưng chắc chắn quan trọng hơn, với pha đánh đầu của De Cuyper từ đường chuyền ngang của Mats Wieffer, giúp Brighton vươn lên dẫn trước. Chelsea đã phải vật lộn với 10 người trong phần lớn thời gian của hiệp 2 sau thẻ đỏ của Trevoh Chalobah ở phút 53, nhưng Seagulls không chịu khuất phục. Một màn trình diễn bùng nổ đã diễn ra trên sân khách.

3. Erling Haaland, phút 93 gặp Burnley

Đúng vậy, bàn thắng thứ 5 trong trận thắng 5-1 thường không được đánh giá cao về mặt kịch tính, nhưng màn phòng ngự hài hước khiến bàn thắng thứ 2 của Haaland trong ngày đáng để xem đi xem lại. Hai hậu vệ Maxime Esteve và Hjalmar Ekdal của Burnley cùng nhảy lên đón một quả bóng cao vô hại cách khung thành đối phương 40 mét, nhưng lại đưa bóng thẳng vào chân Haaland đang rình rập. Và nếu có một cầu thủ nào trong lịch sử Ngoại hạng Anh mà bạn không muốn trao cho anh ta khoảng trống và thời gian như vậy trước khung thành, thì đó chính là Haaland.

2. João Palhinha, phút 94 gặp Wolves

“Bầy sói” đau lòng khi phải nhận thất bại đầu tiên trong mùa giải sau 93 phút thi đấu xuất sắc trước Tottenham. Thật không may cho đội bóng của Vitor Pereira, đội đang ngụp lặn ở vị trí cuối bảng Ngoại hạng Anh, Palhinha đã có một cú sút xoáy tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm sau pha khống chế ấn tượng của Pape Matar Sarr.

1. Eddie Nketiah, phút 97 gặp Liverpool

Những vị thần bóng đá đã tạo nên một khung cảnh hoàn hảo tại Selhurst Park: đương kim vô địch Liverpool đối đầu với đương kim vô địch FA Cup, Crystal Palace, và cả 2 đội đều bất bại từ đầu mùa giải đến nay... Liverpool đã làm tốt khi lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước với bàn gỡ hòa của Federico Chiesa ở phút 87, nhưng Palace mới là đội được hưởng niềm vui chiến thắng. Nketiah, một sản phẩm trẻ của Arsenal, đối thủ cạnh tranh danh hiệu của Liverpool, đã tung cú sút không thể cản phá vào phút thứ 97, với sự hỗ trợ của Marc Guehi, trung vệ mà Liverpool rất muốn nhưng không thể có được trong mùa hè.

VIỆT TÙNG