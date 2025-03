Kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2025), 36 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2025): Nghĩa tình quân dân nơi đầu sóng

Đồn Biên phòng Cần Thạnh đón nhận những tình cảm của người dân TPHCM nhân kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống BĐBP

Hướng về người chiến sĩ biên phòng

Trong không khí rộn ràng kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3-3-1959 - 3-3-2025), 36 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2025), Đồn Biên phòng Cần Thạnh, BĐBP TPHCM phối hợp UBND Thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ, TPHCM) tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

Tại ngày hội, ban tổ chức trao quà đến bà con nhân dân trên địa bàn; tổ chức cuộc thi tìm hiểu về biên giới, biển đảo; tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2025. Tiếng hô dõng dạc vang lên trên sân huấn luyện, những bước chân mạnh mẽ của các chiến sĩ biên phòng như khẳng định ý chí kiên trung, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ông Huỳnh Văn Hòa (sinh năm 1981), ngư dân gắn bó lâu năm với vùng biển Cần Giờ, bày tỏ: “Bộ đội giúp dân từ từng việc nhỏ. Bao nhiêu năm bám biển, các chú bộ đội luôn là điểm tựa vững chắc cho bà con chúng tôi. Những ngày dông bão hay khi ra khơi, chúng tôi luôn an tâm vì biết rằng phía sau mình có những người lính sẵn sàng giúp đỡ”.

Có mặt tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh từ sớm, đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Việt Nam các quận Tân Bình, Phú Nhuận thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng, trao cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và sách vở cho các em học sinh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tân Bình Trương Hữu Nghĩa chia sẻ, những phần quà chứa đựng sự tin tưởng và tình yêu thương, sự gửi gắm của người dân TPHCM để cán bộ, chiến sĩ BĐBP TPHCM nói chung, Đồn Biên phòng Cần Thạnh nói riêng vững tay súng, bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển.

Trung tá Nguyễn Văn Hùng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh, bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm, hỗ trợ của các địa phương đến cán bộ, chiến sĩ đồn biên phòng và bà con ngư dân.

“Sự đồng hành của các tổ chức chính trị - xã hội, tình cảm của người dân TPHCM là nguồn động viên to lớn giúp cán bộ, chiến sĩ an tâm công tác, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ biên giới, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên phòng”, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cần Thạnh chia sẻ.

Người đội trưởng nghĩa tình

Chúng tôi gặp Thiếu úy Trần Văn Đức (sinh năm 1998, quê Hà Tĩnh) khi anh đang cùng đồng đội hỗ trợ các đoàn đến thăm cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cần Thạnh đào hố trồng cây. Trò chuyện cùng anh, chúng tôi càng khâm phục ý chí, sự tận tụy với nhiệm vụ bảo vệ biên cương Tổ quốc của người sĩ quan trẻ.

Năm 2017, khi đang là sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trần Văn Đức đã quyết định rời giảng đường đại học, tình nguyện nhập ngũ. Đến bây giờ, anh vẫn còn giữ lá đơn tình nguyện ấy với những dòng chữ chân thành: “Bản thân tôi nhận thấy việc học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội là niềm vinh dự, tự hào để tiếp bước truyền thống của gia đình, của lực lượng, và trên hết tôi đã đạt được ước mơ ấp ủ từ khi còn nhỏ…”.

Sau 3 năm thực hiện nghĩa vụ quân sự, anh thi đậu vào Học viện Biên phòng và được điều động đến nhận công tác tại Đồn Biên phòng Cần Thạnh. Tại đây, anh nhận nhiệm vụ đội trưởng đội trinh sát, một vị trí đầy thử thách nhưng đầy tự hào đối với một chiến sĩ trẻ.

Chia sẻ về lý do chọn màu áo Biên phòng để gắn bó, anh cho biết, thời gian đầu trở về địa phương sau khi thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng vào đợt dịch Covid-19 bùng phát. Nhận được sự quan tâm trực tiếp từ bộ đội địa phương và xem tin tức từ báo chí, anh cảm nhận sâu sắc sự hy sinh, cống hiến của lực lượng quân đội ngày đêm chống dịch, đặc biệt là lực lượng BĐBP. “Đó là những người hùng trong mắt tôi. Họ vừa tham gia chống dịch, bảo vệ tính mạng cho người dân, vừa chắc tay súng bảo vệ biên cương Tổ quốc, không phút giây ngơi nghỉ”, anh tâm sự.

Thời gian đầu nhận công tác tại huyện Cần Giờ, Thiếu úy Trần Văn Đức không khỏi có những bỡ ngỡ. Sinh ra và lớn lên ở huyện miền núi với những đặc trưng khác biệt hoàn toàn so với miền biển, những ngày đầu của anh tại đây không phải là hành trình dễ dàng.

“Cần Thạnh là nơi có truyền thống đoàn kết, nghĩa tình. Khi đã hiểu được văn hóa, phong tục của bà con, tôi càng thấy rõ trách nhiệm của mình trong việc góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, trong đó có giúp đỡ người dân trong mọi mặt đời sống và thực hiện công tác tôn giáo”, anh tâm sự.

Trong không khí vui tươi của ngày hội, Linh mục Gioakim Lê Văn Chinh của Giáo xứ Cần Giờ - giáo xứ lâu đời tại đây - siết chặt tay Thiếu úy Trần Văn Đức. Nhiều năm nay, dưới bầu trời xanh biếc của vùng biển Cần Giờ, có một tình cảm đặc biệt nảy nở giữa bà con giáo dân và những người lính biên phòng.

Nhắc đến bộ đội biên phòng, Linh mục Gioakim Lê Văn Chinh bày tỏ sự trân quý: “Bộ đội là những người gìn giữ đất nước, bảo vệ hòa bình. Đối với tôi, bộ đội như anh em trong nhà, đặc biệt có anh Đức thường xuyên lui tới thăm hỏi, chia sẻ và hỗ trợ các công việc. Bà con giáo dân ở đây rất quý mến các chiến sĩ biên phòng. Mỗi lần các anh đến thăm hỏi, động viên, bà con lại đón tiếp như người thân, có gì cùng chia sẻ, mời nhau chén trà, bữa cơm đạm bạc nhưng đầy ắp nghĩa tình”.

THU HOÀI - CẨM TUYẾT