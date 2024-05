Lâm Đồng: Dự án hồ chứa nước Ta Hoét chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt

UBND huyện Đức Trọng vừa phối hợp đơn vị điện lực triển khai hạng mục kéo đường điện trung thế vào khu vực thôn K’Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng - nơi có vị trí dự án hồ chứa nước Ta Hoét. Tuy nhiên, các hộ dân bị ảnh hưởng thu hồi đất của dự án này vẫn chưa đồng thuận.

Theo Sở NNPTNT tỉnh Lâm Đồng (chủ đầu tư), cụm công trình đầu mối và lòng hồ (khu vực chính xây dựng hồ chứa nước Ta Hoét) có 190 hộ dân có đất bị thu hồi với diện tích 96,8ha, cơ quan chức năng mới chi 89,9 tỷ đồng cho 71 hộ với diện tích 33,1ha. Nguyên nhân, các hộ chờ được bố trí đất tái định canh và một phần người dân không đồng thuận.

Liên quan đến vị trí đất tái định canh, đến nay UBND huyện Đức Trọng đã phê duyệt đối tượng đủ điều kiện bồi thường bằng đất và kết quả bốc thăm nhận đất đối với 23 trường hợp, trong đó có 11 trường hợp được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tuy nhiên, phần lớn các hộ dân vẫn chưa tham gia đăng ký tái định canh của dự án vì cho rằng khu vực trên có địa hình đồi núi dốc, cách xa khu sản xuất cũ của người dân, hạ tầng cũng chưa đảm bảo cho việc sản xuất.

Hiện nay, các hạng mục chính liên quan đến xây dựng đập chứa nước vẫn chưa thể triển khai thi công do chưa đảm bảo công tác bàn giao mặt bằng và an ninh trật tự khu vực dự án.

Dự án hồ chứa nước Ta Hoét (tại thôn K'Rèn, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng) có tổng mức đầu tư 981,6 tỷ đồng do Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng làm chủ đầu tư khởi công ngày 20-2-2023. Sau hơn 1 năm triển khai dự án, nhà thầu mới chỉ thi công được một phần hạng mục đường và cầu giao thông; các hạng mục khác chưa thực hiện do nhiều người dân chưa đồng thuận công tác đền bù.