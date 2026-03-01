Lâm Thị Thùy Dương: Niềm hy vọng của xe đạp đường trường nữ TPHCM

Lâm Thị Thùy Dương (áo trắng) là niềm hy vọng của xe đạp đường trường nữ TPHCM. Ảnh: GIA MẪN

“Tôi đã sẵn sàng để bước vào chương trình thi đấu. Tôi và đồng đội hiểu được cuộc đua năm nay sẽ cạnh tranh quyết liệt vì rất nhiều cua-rơ quốc tế tham gia. Mình cứ giữ sự tự tin nhất và thoải mái nhất, làm đúng chiến thuật được Ban huấn luyện đưa ra”, Lâm Thị Thùy Dương (cười) trao đổi khi được hỏi về sự chuẩn bị chuyên môn trước giờ khai cuộc 2 giải đấu Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 và Biwase Tour of Vietnam 2026.

Tròn 1 năm trước, Lâm Thị Thùy Dương được giới chuyên môn đánh giá cao khi giành Áo trắng (VĐV trẻ xuất sắc nhất) tại Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2025. Những người đi cùng đoàn đua còn nhớ rõ, nữ cua-rơ trẻ của thể thao TPHCM đã khóc đầy xúc động ngay tại cuộc đấu khi biết mình đã đạt được chiếc Áo trắng từ những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Lúc đó, cô từng bị thương do gặp va chạm khi thi đấu. “Thùy Dương là gương mặt có chuyên môn. Nếu không muốn nói, Thùy Dương thể hiện được sự trưởng thành qua mỗi năm thi đấu. Chúng tôi rất tin em sẽ có thêm những kết quả tốt ở tương lai”, phụ trách bộ môn xe đạp (Cục TDTT Việt Nam) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp Việt Nam – ông Nguyễn Ngọc Vũ trao đổi.

Năm ngoái, Thùy Dương là đại diện duy nhất của thể thao TPHCM được tham gia đội hình đội tuyển xe đạp đường trường nữ Việt Nam thi đấu SEA Games 33-2025. Trên đất Thái Lan, nữ cua-rơ trẻ tuổi nỗ lực với khả năng cao nhất của mình và bản thân cô đã bảo rằng dù không có được huy chương nhưng thi đấu tại SEA Games 33-2025 là cuộc trải nghiệm quý giá giúp mình tích lũy.

Bước vào năm nay, Thùy Dương sẽ vào tuổi 22. Cô từng chia sẻ tại SEA Games 33-2025 rằng mình có những mục tiêu để bản thân sẽ vượt qua các thách thức nhưng một khi đã là cua-rơ chuyên nghiệp thì luôn tìm kiếm những cơ hội được thi đấu để nâng cao trình độ. Hơn 10 năm trước, cô học sinh lớp 6 Lâm Thị Thùy Dương bén duyên với môn xe đạp khi được giáo viên Nguyễn Thị Hoàng Oanh tại ngôi trường của mình giới thiệu để làm quen. Dần dần, niềm đam mê và yêu thích xe đạp thể thao ngấm dần trong con người Thùy Dương.

Sau hơn 10 năm, Thùy Dương đã là tuyển thủ đội tuyển xe đạp đường trường Việt Nam. Nữ tuyển thủ đã có những thành tích giá trị cho xe đạp nữ TPHCM qua các giải đấu thuộc hệ thống trẻ và vô địch quốc gia.

Lâm Thị Thùy Dương vẫn là cua-rơ được chú ý nhất của xe đạp nữ TPHCM lúc này. Ảnh: GIA MẪN

Đội đua Vinama – TPHCM không thiếu con người có trình độ như Lâm Thị Thùy Dương, Nguyễn Thị Yến Nhi, Trần Thị Phương Dung hay Võ Thị Thủy Tiên. Họ hiểu nhau trong quá trình tập luyện, thi đấu. Thùy Dương rất hiểu, thành tích thi đấu là nỗ lực cùng quyết tâm của bản thân nhưng cá nhân cô hay bất cứ cua-rơ nào giành được kết quả trong mỗi cuộc đấu đều luôn có sự hỗ trợ từ các đồng đội.

Trong hành trình chuyên môn, Lâm Thị Thùy Dương từng được tham dự đợt tập huấn chương trình đào tạo VĐV của UCI ở năm 2025. Đợt tập huấn đã mang đến những trải nghiệm thú vị cho riêng Thùy Dương để trưởng thành hơn và sẵn sàng chinh phục Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 và Biwase Tour of Vietnam 2026.

Giải xe đạp nữ quốc tế TPHCM – Cúp Biwase 2026 và Biwase Tour of Vietnam 2026 đã được Liên đoàn xe đạp thế giới (UCI) đưa vào chương trình thi đấu năm 2026. Ban tổ chức đã công bố 2 giải sẽ có lộ trình hơn 1.300km với thời gian tranh tài từ ngày 4-3 tới 14-3.

MINH CHIẾN