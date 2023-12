Lần đầu tiên, du lịch Bình Thuận đạt doanh thu trên 10.000 tỷ đồng

Hàng loạt sự kiện đặc sắc diễn ra trong Năm Du lịch quốc gia 2023, "Bình Thuận - Hội tụ xanh"

Ngày 21-12, UBND tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo tổng kết Năm Du lịch quốc gia 2023, "Bình Thuận - Hội tụ xanh".

Năm 2023, tỉnh Bình Thuận vinh dự được Bộ VH-TT-DL chọn là địa phương đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia với chủ đề “Bình Thuận - Hội tụ xanh” góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành một trong 3 ba trụ cột kinh tế của tỉnh.

Năm Du lịch quốc gia 2023 đã diễn ra với hàng trăm sự kiện, hoạt động, trong đó có 34 hoạt động do Bộ VH-TT-DL và tỉnh Bình Thuận chủ trì tổ chức; 35 hoạt động hưởng ứng do các địa phương trong tỉnh và có hơn 160 sự kiện, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2023 do 41 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức đã diễn ra rất thành công.

Thông qua việc đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2023, cùng với hệ thống hạ tầng được hoàn thiện (đặc biệt là 2 tuyến cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây và Vĩnh Hảo - Phan Thiết đi vào sử dụng), lần đầu tiên tỉnh Bình Thuận góp mặt trong danh sách 9 tỉnh, thành phố trên cả nước đạt doanh thu du lịch từ 10.000 tỷ đồng trở lên, qua đó đóng góp quan trọng vào tổng thu toàn ngành du lịch Việt Nam khoảng 343.100 tỷ đồng.

Hoạt động du lịch diễn ra sôi nổi

Hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh có sự tăng trưởng rất lớn về lượng khách, doanh thu du lịch đã tác động tích cực vào việc tăng thu nhập quốc dân, tăng thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; tạo hiệu ứng lan tỏa cho các ngành kinh tế - xã hội khác cùng phát triển; mở thêm thị trường tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ, thúc đẩy hoạt động thương mại và mang lại hiệu quả cao.

Lần đầu tiên doanh thu du lịch Bình Thuận đạt trên 10.000 tỷ đồng

Với hàng loạt chuỗi sự kiện được tổ chức đặc sắc, mới lạ, mang thế mạnh đặc trưng của tỉnh Bình Thuận đã tạo được hiệu ứng xã hội rất tốt, góp phần đáp ứng và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân địa phương; quảng bá, lan tỏa các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc trưng, độc đáo đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế, đặc biệt là nâng cao nhận thức về phát triển du lịch xanh; góp phần nâng cao hơn nữa vị thế, hình ảnh tỉnh Bình Thuận nhằm thúc đẩy phục hồi, phát triển du lịch.

Sở VH-TT-DL tỉnh Bình Thuận cho biết, lễ tổng kết và bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 sẽ diễn ra vào ngày 27-12 tới đây. Tại buổi lễ sẽ chuyển giao vai trò đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên.

TIẾN THẮNG