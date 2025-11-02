Lan toả phong trào toàn dân luyện tập thể dục thể thao

Sáng 2-11, một số phường trên địa bàn TPHCM đã tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, năm 2025 thu hút hàng ngàn vận động viên tham gia

Sự kiện được tổ chức trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc và Đại hội Thể dục Thể thao (TDTT) TPHCM lần thứ I, năm 2025.

Quang cảnh Đại hội Thể dục – Thể thao xã Phú Giáo, lần thứ I, năm 202

Tham dự lễ khai mạc tại xã Phú Giáo có ông Cao Văn Chóng, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, lãnh đạo xã cùng hơn 1.440 vận động viên, thành viên các đoàn thể thao của 23 ấp, các Câu lạc bộ trên địa bàn xã.

36 đoàn thể thao với gần 1.500 vận động viên diễu hành qua lễ đài



Lễ khai mạc mở đầu bằng diễu hành biểu dương lực lượng của 36 khối đại diện các tầng lớp nhân dân và tổ chức tiêu biểu trên địa bàn xã. Không khí rộn ràng, trang nghiêm thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm xây dựng xã Phú Giáo văn minh, hiện đại.

﻿Nghi thức thắp lửa lên Đài lửa truyền thống của Đại hội TDTT xã Phú Giáo

Các đơn vị tham gia tranh tài 12 môn thi đấu, gồm: Bóng đá nam, bóng chuyền nam – nữ, cầu lông, điền kinh, cờ tướng, bida, bi sắt, thể dục dưỡng sinh, pickleball, kéo co, đẩy gậy và Karate.

Các vận động viên, thí sinh tham gia tranh tài ở 12 bộ môn thi đâis

Các môn thi đấu bắt đầu từ ngày 18-10-2025 đến ngày 19-12-2025. Đến nay đã tổ chức được 3 môn của Đại hội là bida, bi sắt và cầu lông, còn lại 9 môn thi đấu sẽ được tổ chức ngay sau lễ khai mạc.

Quang cảnh Đại hội TDTT phường Thuận An lần thứ I - năm 2025

Đại hội TDTT xã là dịp để cán bộ, công chức, người lao động, học sinh, sinh viên và nhân dân toàn xã cùng giao lưu, học hỏi, phát huy tinh thần đoàn kết, lan tỏa phong trào 'Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần xây dựng xã hội khoẻ mạnh.

Các đại biểu tham dự đại hội

Cùng ngày, Đại hội TDTT phường Thuận An lần thứ I - năm 2025 đã diễn ra long trọng tại trường Tiểu học An Thạnh. Tham dự Đại hội có đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng đại diện Sở Văn hóa và Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT TPHCM cùng đại diện các đơn vị, doanh nghiệp và 800 vận động viên trên địa bàn.

26 khối diễu hành đa màu sắc tiến qua lễ đài

26 đoàn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài đến từ các đơn vị, trường học và nhân dân trên địa bàn phường đã tạo thành các khối diễu hành đa sắc màu, biểu tượng của tinh thần “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Các tiết mục TDTT trình diễn tại lễ khai mạc Đại hội TDTT phường Thuận An

Đại hội TDTT phường Thuận An lần thứ I năm 2025 được tổ chức với sự tham gia của gần 800 vận động viên với 9 môn thi đấu, trong đó 8 môn chính thức và 1 môn hưởng ứng, tập trung vào các môn phổ thông, có phong trào, có tiềm năng ở địa phương như điền kinh, bóng đá, cầu lông, bơi lội, bida, kéo co, cờ tướng, cờ vua và võ Karate.

Đại diện Ban tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc

Theo ông Ngô Tiến Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường – Trưởng Ban chỉ đạo Đại hội, việc rèn luyện TDTT trong cộng đồng dân cư tạo nên sự phát triển lớn mạnh về thể thao phong trào, thể thao thành tích cao ở địa phương. Nhiều bộ môn thể thao tiềm năng, lợi thế của phường Thuận An tiếp tục nâng cao thành tích qua các giải thi đấu trong cấp thành phố và khu vực.

Đồng chí Trần Thị Diễm Trinh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường cùng các đại biểu trao cờ lưu niệm cho các đoàn thể thao

Đại hội Thể dục thể thao là ngày hội lớn của cán bộ, công nhân, viên chức lao động và nhân dân toàn phường. Thông qua Đại hội nhằm góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức ở các cấp, các ngành và toàn xã hội về lợi ích, vai trò của TDTT.

Đại hội TDTT là ngày hội lớn của cán bộ, công nhân, viên chức lao động và nhân dân toàn phường Thuận An

Đây không chỉ là dịp để biểu dương lực lượng vận động viên trên địa bàn mà còn là dịp tổng rà soát, đánh giá lại sự phát triển phong trào thể dục thể thao của phường, là cơ hội phát hiện những nhân tố mới có năng khiếu và tài năng để bổ sung vào nguồn lực cho phong trào TDTT của địa phương và thành lập đội tham gia thi đấu tại Đại hội TDTT cấp TPHCM trong thời gian tới.

TÂM TRANG