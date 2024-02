Lào Cai: Bắt được đối tượng gây án vào đêm 30 Tết Nguyên đán

Theo đó, ngày 11-2, qua việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng trinh sát Công an huyện Si Ma Cai đã phát hiện, bắt giữ Phạm Văn Kiên (sinh năm 1994, trú tại xã Thống Nhất, TP Lào Cai). Đây là đối tượng được xác định gây ra vụ án mạng làm anh Lê Mạnh Hùng (sinh năm 1987, trú tại xã Gia Phú, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai) tử vong vào đêm 30 Tết Nguyên đán.

Nghi phạm Phạm Văn Kiên khi bị bắt giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9-2 (ngày 30 Tết Nguyên đán), do mâu thuẫn cá nhân, Phạm Văn Kiên điều khiển xe máy mang theo một con dao sang nhà anh Lê Mạnh H. Khi đến nơi, Kiên đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người khiến anh H. tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Kiên đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Lào Cai đã chủ trì phối hợp với Công an huyện Bảo Thắng, Công an TP Lào Cai và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh xác minh, truy tìm đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Kiên đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an nhanh chóng xác định sau khi gây án, Kiên điều khiển xe máy tẩu thoát theo hướng Quốc lộ 4E hướng về TP Lào Cai.

Qua truy xét, nhận định đối tượng chưa rời khỏi địa bàn tỉnh, các đơn vị công an địa phương rà soát địa bàn, tổ chức chốt chặn. Trong vòng 48 giờ sau khi vụ án mạng xảy ra, tới 7 giờ ngày 11-2, lực lượng trinh sát Công an huyện Si Ma Cai đã bắt được Phạm Văn Kiên khi đang lẩn trốn tại một quán internet trên địa bàn. Tại cơ quan điều tra, Phạm Văn Kiên đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

ĐỖ TRUNG