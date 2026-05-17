Lịch thi đấu Cúp VTV9-Bình Điền 2026 ngày 17-5

Lượt trận vòng bảng của ngày hôm nay sẽ diễn ra nhiều cuộc so tài hấp dẫn và người hâm mộ tiếp tục chờ đợi thêm bất ngờ có thể xảy ra.

Đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An sẽ thi đấu trận quyết định trước Binh chủng Thông tin trong ngày 17-5. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Hôm nay tại Tây Ninh, tâm điểm của ngày tranh tài là cuộc thi đấu giữa đội chủ nhà VTV Bình Điền Long An và đối thủ Binh chủng Thông tin.

Trước Cúp VTV9-Bình Điền 2026, 2 đội bóng đã gặp nhau 2 lần và giữ kết quả hòa 1-1. Trong đó, đội VTV Bình Điền Long An thắng Binh chủng Thông tin tại vòng 1 giải vô địch quốc gia các câu lạc bộ 2026 ở Đông Anh (Hà Nội). Tuy nhiên ở Cúp Hùng Vương 2026 sau đó tại Phú Thọ, đội Binh chủng Thông tin đã thắng VTV Bình Điền Long An.

Tính chất cuộc so tài tại Cúp VTV9-Bình Điền 2026 lần này của họ cũng có áp lực. Bởi đây là trận quyết định để tìm suất vào bán kết. Mỗi đội bóng đều đã có 1 trận thắng và 1 thua trước cuộc đối đầu tại Tây Ninh hôm nay. Dự báo của giới chuyên môn cho rằng cơ hội chiến thắng của HLV Ngọc Hoa (VTV Bình Điền Long An) và HLV Phạm Văn Long (Binh chủng Thông tin) là 50-50. Cuộc so tài này sẽ diễn ra muộn nhất trong ngày, lúc 20 giờ.

Trong 2 trận đấu sớm của ngày, khán giả sẽ có cơ hội theo dõi đội Ninh Bình gặp Gunma Green Wings (Nhật Bản) vào lúc 14 giờ và đội Hà Nội gặp Suwon (Hàn Quốc) lúc 17 giờ. Các đội khách mời đều gặp khó khăn khi để thua trận đầu tiên tại giải năm nay. Vì vậy, họ sẽ quyết tâm lấy lại tinh thần bằng kết quả tốt trước các đại diện của Việt Nam. Trong khi đó, tinh thần của cầu thủ Hà Nội và Ninh Bình đang lên cao nên việc sơ sảy mất điểm cũng rất khó xảy ra.

Lịch thi đấu ngày 17-5

14 giờ 00: Gunma Green Wings (Nhật Bản) – Ninh Bình

17 giờ 00: Hà Nội – Suwon (Hàn Quốc)

20 giờ 00: VTV Bình Điền Long An – Binh chủng Thông tin

MINH CHIẾN