Lịch thi đấu Đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 ngày 28-9

Cơ hội giành thêm huy chương của Đoàn thể thao Việt Nam sẽ tiếp tục mở ra tại ASIAD 20 trong ngày thi đấu 28-9 ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản).

Đội tiếp sức 4x100m điền kinh nữ chờ đợi giành huy chương ASIAD 20. Ảnh: LƯỢNG LƯỢNG

Đoàn thể thao Việt Nam chờ thêm cơ hội đạt thành tích huy chương ASIAD 20 với nội dung trọng điểm của bắn súng và điền kinh.

Bắn súng: Nội dung 25m súng ngắn thể thao nữ sẽ bước vào lượt thi đấu quyết định. Sau lượt bắn chậm, ngày 28-9 sẽ diễn ra các lượt bắn nhanh của xạ thủ để tranh thành tích vào chung kết.

3 xạ thủ Trịnh Thu Vinh, Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thùy Dung sẽ thi đấu lượt bắn lúc 9 giờ 40 phút sáng (theo giờ Nhật Bản). Nếu đạt kết quả tốt, xạ thủ Việt Nam vào chung kết nội dung lúc 14 giờ 15 phút.

Điền kinh: Tuyển thủ Nguyễn Trung Cường sẽ tranh tài nội dung 3.000m chướng ngại vật lúc 19 giờ 43 phút. Tiếp đó, đội tiếp sức 4x100m nữ dự chung kết để tranh huy chương lúc 22 giờ 04.

Boxing: Võ sĩ Nguyễn Thị Tâm sẽ thượng đài tranh suất vào tứ kết gặp đối thủ của Hàn Quốc lúc 12 giờ. Tiếp đó, võ sĩ Lưu Diễm Quỳnh vào tranh tài hạng 75kg nữ gặp đối thủ Iran.

Cầu mây: Đội nữ Việt Nam sẽ thi đấu trước đội Malaysia tại trận cuối vòng bảng nội dung đôi nữ lúc 9 giờ 00. Trong buổi chiều, đội nam Việt Nam gặp Thái Lan tại bán kết nội dung regu (đội tuyển) nam lúc 15 giờ 30 phút.

Bóng chuyền nam: Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tiếp tục thi đấu gặp đội Qatar tại vòng bảng lúc 16 giờ.

Bắn cung: Đội tuyển bắn cung Việt Nam tiếp tục thi đấu nội dung cung 3 dây cá nhân nam với Nguyễn Văn Đầy, Nguyễn Công Đức từ 8 giờ 15 phút . Vào buổi chiều, Ngọc Anh, Thanh Thảo sẽ thi đấu cung 3 dây nữ lúc 13 giờ 15 phút.

MINH CHIẾN