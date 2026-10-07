Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2026-2027

Kết thúc vòng loại Cúp Quốc gia 2026-2027, danh sách 16 đội vào vòng 1/8 đã được xác định, trong đó có 7 đại biểu đến từ giải hạng Nhất quốc gia.

Bảy đại diện hạng Nhất vượt qua vòng loại gồm: Becamex TPHCM, Hưng Yên, Đại học Văn Hiến, Công an Nhân Dân, TPHCM, Cần Thơ và Phú Thọ.

Ở vòng 1/8 được chia thành hai nhánh đấu theo mã số ấn định trước đó. Công an Hà Nội sẽ gặp Đồng Nai, đội thắng sẽ gặp đội thắng của cặp Bắc Ninh - Đại học Văn Hiến. Hành trình vào bán kết khá thuận lợi cho CAHN.

Cũng ở nhánh này, Công an TPHCM sẽ gặp Becamex TPHCM trên "sân nhà" Bình Dương. Đội thắng sẽ so tài cùng đội thắng của cặp Thể Công Viettel - TPHCM ở tứ kết.

Loại HA.GL ở vòng loại, Hưng Yên sẽ gặp Ninh Bình ở vòng 1/8. Ảnh: PVF

Trong khi đó, nhánh còn lại khá nhẹ. Nam Định gặp "người anh em" Xuân Thiện Phú Thọ, nếu vượt qua sẽ so tài cùng đội thắng của cặp Đà Nẵng - Cần Thơ. Còn đương kim á quân Ninh Bình sẽ tiếp Hưng Yên, nếu qua được trận này sẽ đội thắng giữa SLNA và Công an Nhân dân.

Ngày thi đấu sẽ được VPF thông báo sau.

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KHÁNH VÂN