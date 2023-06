Lịch tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

* Các đại biểu đơn vị 2 tiếp xúc cử tri quận 1 lúc 18 giờ 30 ngày 29-6-2023 tại Hội trường Quận ủy quận 1 (số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao); quận 3 lúc 8 giờ ngày 30-6-2023 tại số 99A Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, quận 3; quận Bình Thạnh vào lúc 14 giờ ngày 30-6-2023 tại Hội trường B, UBND quận Bình Thạnh (số 6 Phan Đăng Lưu, phường 14).

mCác đại biểu đơn vị 3 tiếp xúc cử tri quận 5, quận 8, quận 11 lúc 8 giờ ngày 26-6-2023, tiếp xúc trực tuyến. Đại biểu Quốc hội tham dự ở điểm cầu chính tại Hội trường Trung tâm chính trị quận 11 (số 268 Bình Thới, phường 10, quận 11) kết nối trực tiếp với điểm cầu tại Hội trường UBND quận 5 (số 118 Ngô Quyền, phường 8, quận 5) và UBND quận 8 (số 4 Dương Quảng Đông, phường 5, quận 8).

* Các đại biểu đơn vị 4 tiếp xúc cử tri quận 10 lúc 8 giờ ngày 27-6-2023 tại Hội trường UBND quận 10 (474 đường 3 Tháng 2, phường 14); quận 12 vào lúc 14 giờ ngày 27-6-2023 tại Hội trường 1, trụ sở hành chính quận 12 (số 1 Lê Thị Riêng, phường Thới An).

* Các đại biểu đơn vị 5 tiếp xúc cử tri quận Tân Phú lúc 8 giờ ngày 27-6-2023 tại Hội trường UBND quận Tân Phú (số 562 Lũy Bán Bích, phường Hòa Thạnh); quận Tân Bình lúc 14 giờ ngày 27-6-2023 tại Trung tâm chính trị quận (số 730/9 Lạc Long Quân, phường 9).

* Các đại biểu đơn vị 6 tiếp xúc cử tri quận Bình Tân từ 7 giờ 30 đến 9 giờ 30 ngày 30-6-2023, tiếp xúc cử tri là chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ tại Hội trường B, UBND quận Bình Tân (số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc); từ 9 giờ 30 ngày 30-6-2023, tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 5 tại Hội trường A, UBND quận Bình Tân (số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc).

* Các đại biểu đơn vị 7 tiếp xúc cử tri quận Phú Nhuận lúc 8 giờ ngày 27-6-2023 tại Trung tâm chính trị quận Phú Nhuận (178 Lê Văn Sỹ, phường 10); quận Gò Vấp vào lúc 14 giờ ngày 27-6-2023 tại Hội trường UBMTTQVN quận Gò Vấp (số 23 đường số 9, phường 16).

* Các đại biểu đơn vị 8 tiếp xúc cử tri huyện Bình Chánh lúc 8 giờ 30 ngày 28-6-2023 tại Hội trường UBND huyện Bình Chánh (số 79 Tân Túc, thị trấn Tân Túc); quận 6 vào lúc 14 giờ 30 ngày 28-6-2023 tại Trung tâm chính trị quận 6 (số 20 Lý Chiêu Hoàng, phường 10).

* Các đại biểu đơn vị 10 tiếp xúc cử tri huyện Củ Chi lúc 8 giờ ngày 28-6-2023 tại Hội trường Trung tâm chính trị huyện Củ Chi (Tỉnh lộ 8, khu phố 1, thị trấn Củ Chi); huyện Hóc Môn lúc 8 giờ ngày 29-6-2023 tại Trung tâm chính trị huyện Hóc Môn (số 30/12 Tô Ký, ấp Nam Thới, xã Thới Tam Thôn).

* Đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM thông báo: Do có sự điều chỉnh lịch công tác, thời gian tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 5 - Quốc hội khóa XV của tổ đại biểu Quốc hội đơn vị 6 với cử tri quận Bình Tân được thay đổi như sau: Các đại biểu đơn vị 6 tiếp xúc cử tri quận Bình Tân từ 13 giờ 30 đến 15 giờ 30, ngày 29-6-2023, tiếp xúc cử tri là chủ doanh nghiệp, chủ nhà trọ tại Hội trường B, UBND quận Bình Tân (521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc); từ 15 giờ 30, ngày 29-6-2023, tiếp xúc cử tri định kỳ sau kỳ họp thứ 5 tại Hội trường A, UBND quận Bình Tân (521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc).