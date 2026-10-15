Lionel Messi và Luis Suarez đều có các pha kiến ​​tạo giúp Inter Miami giành chiến thắng 2-0 trên sân nhà trước New York City FC và chính thức giành quyền góp mặt tại vòng play-off MLS, hoàn thành bước đầu tiên trước khi họ bảo vệ danh hiệu MLS Cup.

Lionel Messi giúp Inter Miami đảm bảo suất đá play-off MLS. Ảnh: THX

Đường tạt bóng chính xác của Luis Suarez tạo điều kiện để German Berterame mở tỷ số, trước khi Lionel Messi kiến tạo cho Rodrigo De Paul tung cú sút đánh bại thủ môn Matt Freese.

Dù New York City nhiều lần gây sức ép bằng những pha phản công, hàng thủ Inter Miami vẫn đứng vững nhờ các tình huống cứu thua xuất sắc của thủ môn. Đội khách còn bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt khi Nicolas Fernandez sút hỏng quả phạt đền ở thời gian bù giờ hiệp 2.

Chiến thắng giúp Inter Miami củng cố vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng miền Đông với 52 điểm, đồng thời chính thức giành vé dự vòng play-off MLS Cup 2026 trước 5 vòng đấu. Theo thể thức, 7 đội dẫn đầu mỗi miền vào thẳng vòng 1, trong khi các đội xếp thứ 8 và 9 phải tranh vé vớt (Wild Card). Mùa trước, Messi cùng đồng đội lần đầu đăng quang MLS Cup sau chiến thắng 3-1 trước Vancouver Whitecaps ở chung kết.

Dù cơ hội vươn lên ngôi đầu miền Đông khá mong manh khi kém Nashville 14 điểm, Inter Miami vẫn hướng đến việc giữ vững vị trí thứ 2 để có lợi thế sân nhà tại vòng play-off.

Đây cũng là lần đầu HLV Cristian “Kily” Gonzalez có 2 chiến thắng liên tiếp kể từ khi tiếp quản đội bóng tháng trước. Đáng chú ý, Inter Miami giữ sạch lưới 2 trận liền sau chuỗi 10 trận liên tiếp để thủng lưới.

“Tôi rời sân với tâm trạng vui vẻ. Chúng tôi vẫn còn nhiều điều phải cải thiện, nhưng đang tiến bộ từng chút một”, Gonzalez chia sẻ. Nhà cầm quân này đặc biệt hài lòng với khả năng tổ chức phòng ngự và hạn chế những pha phản công nhanh của đối thủ.

LINH SƠN