Lời cảnh báo từ công nghệ kiểm tra doping tiên tiến

Cơ quan Kiểm tra Quốc tế (ITA) thông báo, 7 vận động viên từng tham gia Thế vận hội mùa hè Rio de Janeiro 2016, trong đó có một người đoạt huy chương đồng, đã có kết quả dương tính với các chất cấm trong các phân tích mới về mẫu thử của họ.

Phần lớn các kết quả phân tích lại tại Rio de Janeiro 2016 dương tính này chủ yếu là do những tiến bộ kỹ thuật.

Trong số những người bị ảnh hưởng có vận động viên cử tạ người Lithuania, Aurimas Didzbalis - người đã giành huy chương đồng ở Rio - và vận động viên chạy nước rút người Bulgaria, Ivet Lalova - người về đích thứ 8 ở nội dung 200 mét nữ. “Phần lớn các kết quả phân tích lại dương tính này chủ yếu là do những tiến bộ kỹ thuật”, ITA cho biết, đề cập đến các phương pháp nhạy hơn để phát hiện dấu vết chất cấm.

Các mẫu thử Olympic được lưu giữ đến 10 năm sau Thế vận hội, cho phép chúng được kiểm tra lại khi công nghệ phát hiện doping phát triển. Bốn trong số các kết quả dương tính liên quan đến steroid đồng hóa danabol, bao gồm cả Didzbalis, trong khi 2 kết quả khác liên quan đến turinabol dạng uống. Lalova dương tính với ostarine, một chất có tác dụng tương tự steroid…

Didzbalis, người giành huy chương đồng ở hạng cân 94 kg nam môn cử tạ, có thể bị Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) truất quyền thi đấu và tước huy chương - vận động viên về thứ 4 ở nội dung này là Sarat Sumpradit của Thái Lan. Đây không phải là lần vi phạm doping đầu tiên của Didzbalis, trước đó anh ta đã từng dương tính trước Thế vận hội London 2012 và tại Giải vô địch thế giới 2017 ở Anaheim, California.

ITA cho biết đưa chương trình phân tích lại đối vói các mẫu lấy từ Thế vận hội Rio 2016 đã gần hoàn tất, và lưu ý rằng tổng số trường hợp phát hiện dương tính hiện nay là 10. Các trường hợp doping gần nhất bao gồm 4 vận động viên cử tạ và mỗi vận động viên ở các môn judo, đấu vật và điền kinh. “Các vận động viên này cũng sẽ bị đình chỉ tạm thời bởi liên đoàn quốc tế tương ứng của họ”, ITA cho biết. Bảy vận động viên này đến từ Ai Cập (2), Belarus, Brazil, Bulgaria, Lithuania và Uzbekistan.

HUY KHÔI