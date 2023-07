Lừa gần 500 triệu đồng với chiêu thức bán hàng nước ngoài gửi về

Ngày 11-7, Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Ông Mạnh Linh (24 tuổi, trú xóm 3, xã Nam Lĩnh ) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.