Lương thấp khó tuyển nhân sự trong ngành giáo dục, y tế ở TPHCM

Ngày 17-10, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TPHCM tiếp xúc cử tri ngành y tế và ngành giáo dục trên địa bàn TPHCM trước kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV.

Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lâm Văn Bền (huyện Nhà Bè) Trần Thị Lợi cho biết, nhà trường gặp khó khăn trong việc tuyển nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật và nhân viên công nghệ thông tin do đồng lương, phụ cấp thấp và khó tìm ứng viên đáp ứng tiêu chí tuyển dụng.

Cùng chia sẻ khó khăn với các trường, Hiệu trưởng Trường Mầm non Họa Mi 3 (quận 5) Nguyễn Bích Thủy cho biết, khi giáo viên, nhân viên ốm đau nằm viện hoặc nghỉ thai sản, nhà trường không có người thay thế do việc tuyển dụng giáo viên rất khó khăn. Thực tế, có trường không tuyển đủ giáo viên mầm non, trong khi tỷ lệ giáo viên mới ra trường bỏ nghề cao.

Hiệu trưởng Trường THCS Đặng Tấn Tài (TP Thủ Đức) Trần Văn Lực đề cập thêm đến một số bất cập trong điều chỉnh, triển khai chính sách tiền lương. Trong đó, hiện mức lương của giáo viên công tác trong 5 năm đầu có thu nhập bình quân từ lương và phụ cấp khoảng 5,5 triệu đồng/tháng.

Theo ông Lực, mức lương này không cao, khó đáp ứng nhu cầu cuộc sống ở đô thị lớn như TPHCM. Vì vậy, dẫn đến tình trạng giáo viên bỏ nghề, chuyển nghề, nhà trường cũng khó tuyển giáo viên mới do mức lương thấp.

Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TPHCM Văn Thị Bạch Tuyết chia sẻ với các đại biểu, cử tri liên quan đến chính sách tiền lương hiện nay đối với ngành giáo dục và y tế còn bất cập; cùng với đó là chưa có cơ chế, chính sách để tạo đột phá phát triển các lĩnh vực này như mong muốn.

Trong đó, ĐBQH nhìn nhận, tiền lương thấp là một trong những nguyên nhân không tuyển được giáo viên. Ngoài ra, cách quy định tiền lương đối với giáo viên dẫn đến không tuyển được nhân sự ở một số vị trí như nhân viên công nghệ thông tin, giáo viên mỹ thuật, âm nhạc... Một số vị trí khác như nhân viên y tế trong học đường cũng có mức lương khá thấp, chưa đủ hấp dẫn để tuyển người có trình độ chuyên môn.

Các quy định hiện nay trong ngành y tế và giáo dục đều quy định tiêu chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ đối với từng ngành rất cao. Trong khi đó, hiện nay lực lượng lao động sẵn có chưa đáp ứng được các yêu cầu công việc, nhiều nơi còn thiếu nhân sự. Chính điều này cũng ảnh hưởng đến việc cử người đi học tập, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn...

Ngoài chuyện tiền lương, ĐBQH Nguyễn Tri Thức, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho rằng, hiện nay nhiều bệnh viện đang vướng trong việc mua sắm trang thiết bị y tế, thuốc men... dù đã được Quốc hội, Chính phủ từng bước tháo gỡ dần.

Đại biểu Nguyễn Tri Thức cho rằng, với nguồn lực của nhà nước, không thể đáp ứng hết nhu cầu của các đơn vị y tế. Do vậy, nhu cầu liên doanh, liên kết ở các đơn vị y tế là cần thiết, quan trọng để tận dụng được thêm các nguồn lực xã hội đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại phục vụ chăm sóc sức khỏe người dân ngày một tốt hơn.

Theo ĐBQH, hiện nay một số quốc gia trong khu vực đã áp dụng phương pháp xạ trị proton trong điều trị ung thư. Trong khi ngành y tế ở Việt Nam mới bắt đầu đặt vấn đề này, chưa biết khi nào áp dụng. TPHCM muốn trở thành trung tâm y tế chuyên sâu thì phải có trung tâm xạ trị proton trong điều trị ung thư.

Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy bày tỏ, TPHCM đang hướng đến xây dựng một trung tâm y tế chuyên sâu mang tầm cỡ và việc này là khả thi với đội ngũ nhân lực y bác sĩ hiện có. Dù vậy, hiện nay đang vướng cơ chế, chính sách để đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại, nhất là vướng trong việc liên doanh, liên kết đầu tư trang thiết bị y tế.

“Vấn đề quan trọng là cần có một cơ chế để các cơ sở y tế đầu tư, mua sắm trang thiết bị y tế hiện đại. Điều này tạo ra một cú hích lớn để TPHCM xây dựng trung tâm y tế chuyên sâu”, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nhìn nhận.