Malaysia và Indonesia từ chối tham dự môn bóng đá nữ Asiad 20

Dù Ban tổ chức Asiad 20 năm 2026 đã thay đổi quy định, không giới hạn số đội đăng ký tham dự môn bóng đá tại Đại hội lần này, nhưng mới đây Malaysia, Indonesia và Hong Kong (TQ) từ chối cử đội nữ tham dự. Nguyên nhân là thời gian quá cận kề, không kịp để chuẩn bị.

Đội tuyển nữ Malaysia. Ảnh: FAM

Hồi đầu năm, Hội đồng Olympic châu Á (OCA) đã lên phương án về số lượng đội bóng tham dự hai môn bóng đá nam (U23) và nữ. Qua đó, chỉ những đội bóng lọt vào vòng chung kết U23 châu Á 2026 (đối với nam) và Asian Cup nữ 2026 (đối với nữ) mới có suất tranh tài tại đại hội.

Quy định đưa ra đã làm cho dư luận ở nhiều quốc gia tỏ ý bất ngờ và tiếc khi đội nhà lỡ cơ hội tham dự sân chơi lớn ở tầm châu Á. Từ những phản ứng trên, OCA đã có sự thay đổi khi quyết định cho phép các quốc gia tự do đăng ký tham dự. Nhưng khả năng sẽ có không nhiều Liên đoàn bóng đá hưởng ứng bởi không kịp thời gian để chuẩn bị, từ kế hoạch tập luyện cho đến tài chính.

Trong chia sẻ cùng truyền thông mới đây, bà Soleen Al Zoubi, Giám đốc Kỹ thuật bóng đá nữ Malaysia, cho biết LĐBĐ nước này (FAM) chỉ mới nhận được thông báo thay đổi vào tháng trước. Đây là thời điểm mà mọi kế hoạch về ngân sách, lịch trình huấn luyện và nhân sự cho năm 2026 đã được các cấp lãnh đạo phê duyệt xong xuôi. Bên cạnh đó việc lên lịch tập huấn cũng gấp rút nên Malaysia đã từ chối tham dự.

Đội tuyển nữ Indonesia so tài cùng đội tuyển nữ Việt Nam tại SEA Games 33. Ảnh: VFF

"Chúng tôi đã xây dựng lịch trình cho đội tuyển và giải vô địch quốc gia từ rất lâu. Việc tập trung đội tuyển nằm ngoài khung thời gian của FIFA sẽ làm đảo lộn toàn bộ hệ thống bóng đá trong nước. Chúng tôi không thể điều chỉnh mọi thứ chỉ vì một thông báo phút chót", bà Soleen Al-Zoubi chia sẻ đầy thẳng thắn.

Ngoài Malaysia, Indonesia và Hong Kong (TQ) cũng từ chối tham dự vì không kịp chuẩn bị như Malaysia. Dù trả lời không cử đội tuyển nữ tham dự, nhưng ở đội nam (U23) thì nhiều khả năng các LĐBĐ này sẽ cử đội tham dự bởi là cơ hội quý cho lứa cầu thủ trẻ chuẩn bị cho tương lai. Như LĐBĐ Việt Nam sẽ cử đội hình U21 tham dự trong mục tiêu hướng đến SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á sang năm.

LÊ ANH