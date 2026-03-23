Man City áp đảo Arsenal để giành Cúp Liên đoàn Anh thứ 9

Danh hiệu quốc nội lớn đầu tiên của mùa giải bóng đá Anh đã thuộc về Man.City. Và sau chiến thắng áp đảo 2-0 trước Arsenal trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Anh hôm Chủ nhật, đây có thể không phải là danh hiệu cuối cùng.

Nico O’Reilly, người sinh ra ở Manchester, đã ấn định chiến thắng với cả 2 bàn thắng trong hiệp 2 tại sân vận động Wembley. Chiến thắng này cũng có thể giáng một đòn tâm lý mạnh mẽ vào cuộc đua giành chức vô địch Ngoại hạng Anh khi Pep Guardiola đang hướng tới mục tiêu thu hẹp khoảng cách 9 điểm so với Arsenal trên bảng xếp hạng. “Đó là cảm giác không thể tin được khi giành chiến thắng trong một trận chung kết và đánh bại đội bóng này. Chúng tôi biết họ giỏi như thế nào”, O’Reilly nói với Sky Sports. “Chúng tôi cần phải xây dựng dựa trên chiến thắng này, nó sẽ tạo động lực cho chúng tôi”.

O’Reilly, 21 tuổi, người trưởng thành từ học viện của Man.City, đã trở thành người hùng bất ngờ với cả 2 bàn thắng từ vị trí hậu vệ trái. Anh đã tận dụng sai lầm của thủ môn Kepa Arrizabalaga của Arsenal để đưa Man.City dẫn trước ở phút thứ 60. Và anh tiếp tục ghi bàn thắng thứ 2 chỉ 4 phút sau đó, qua đó gần như kết thúc trận đấu. “Cả gia đình tôi đã đến đây hôm nay để xem trận đấu... Tôi biết họ sẽ rất hào hứng và tôi rất mong được gặp họ”, O’Reilly hân hoan chia sẻ thêm.

Đây là màn thể hiện sức mạnh của Guardiola, người đã giành được rất nhiều danh hiệu. Đây là danh hiệu lớn thứ 16 của ông trên cương vị HLV Man.City và là chức vô địch Cúp Liên đoàn thứ 5, một kỷ lục. Ông đã giành được 34 danh hiệu trong sự nghiệp huấn luyện, bao gồm cả thời gian dẫn dắt Barcelona và Bayern Munich. “Việc luôn giành được một danh hiệu là điều khó khăn, vì vậy đó là niềm vui và sự thỏa mãn đi kèm”, Guardiola nói. “Họ đã bóp nghẹt chúng tôi trong 15 phút đầu tiên như thường lệ, nhưng sau đó chúng tôi bắt đầu giành được một chút bóng 2. Chúng tôi đã giành được một chiến thắng đáng kinh ngạc. Cúp Liên đoàn không phải là Champions League hay Ngoại hạng Anh, ai cũng biết điều đó, nhưng chiến thắng trước đội bóng đó khiến danh hiệu trở nên đặc biệt”.

Và một lần nữa, ông dập tắt tham vọng của chính HLV Arsenal, Mikel Arteta - khi đã 2 lần đánh bại người trợ lý cũ của mình để giành chức vô địch giải đấu trong những năm gần đây. “Tôi thực sự hài lòng vì tôi biết đối thủ mà chúng tôi đã đối đầu. Mikel đã tạo ra một đội bóng gần như bất khả chiến bại”, Guardiola nói. “Mỗi lần bạn giành được một danh hiệu, nó dường như khó khăn hơn so với trước đây. Nó thực sự khó khăn vì nhiều lý do”.

Arsenal vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch giải Ngoại hạng Anh lần đầu tiên kể từ năm 2004, với khoảng cách dẫn đầu 9 điểm với 8 trận đấu còn lại. Nhưng với việc Man.City ở vị trí thứ 2 còn một trận chưa đấu, và 2 đội vẫn còn trận gặp nhau tại sân Etihad ở Manchester, cục diện có thể sẽ rất khác trong những tuần tới. “Giải Ngoại hạng Anh nằm trong tay Arsenal”, Guardiola nói. “Nhưng chúng tôi còn một trận chưa đấu và gặp Arsenal trên sân nhà, chúng tôi sẽ cố gắng giành chiến thắng trong các trận đấu của mình, và chúng ta sẽ chờ xem điều gì xảy ra”.

Chiến thắng của Man.City cũng chấm dứt hy vọng để Arsenal giành “cú ăn bốn” danh hiệu lớn chưa từng có tiền lệ của một đội bóng Anh trong mùa giải này - bao gồm Ngoại hạng Anh, Champions League và FA Cup. “Tôi rất buồn. Đây là một điều rất khó chấp nhận, đặc biệt là đối với các cầu thủ và người hâm mộ của chúng tôi vì chúng tôi biết điều đó có ý nghĩa như thế nào đối với họ và chúng tôi khao khát điều đó đến mức nào”, Arteta nói. “Chúng tôi sẽ quản lý nguồn năng lượng đó một cách đúng đắn và chúng tôi phải trải qua nỗi đau và sự thất vọng đó. Đó là điều bình thường và là một phần của bóng đá”.

VIỆT TÙNG