Man.United gặp đối trọng lớn trong cuộc đua giành Harry Kane

Harry Kane, chân sút hàng đầu của bóng đá Anh, hiện chuẩn bị bước vào năm cuối cùng trong hợp đồng với Tottenham. Là một huyền thoại sống của Gà trống, tuy nhiên, ở tuổi 29 anh vẫn chưa có bất kỳ danh hiệu nào trong sự nghiệp, nên bản hợp đồng tiếp theo sẽ là sự cân nhắc kỹ lưỡng. Về lý trí thì chân sút mọi thời đại của Tottenham không muốn rời đi, nhưng ở lại một CLB vốn đang hỗn loạn về định hướng trong nhiều năm qua thì không chắc có thể giúp anh giành những danh hiệu - thứ duy nhất còn thiếu để kỷ lục gia ghi bàn của tuyển Anh xứng đáng với danh xưng “huyền thoại”.

Man.United được cho là điểm đến lý tưởng nhất cho Kane, nơi đảm bảo cho mong muốn tiếp tục chơi bóng tại Anh, đặc biệt là để phá kỷ lục ghi bàn 260 bàn tại Premier League của Alan Shearer. HLV Ten Hag được cho là đã đưa đội trưởng Tottenham lên hàng đầu trong danh sách muốn chuyển nhượng mùa hè của mình, và các báo cáo hồi đầu năm cho thấy ông đang vận động các ông chủ CLB hỗ trợ mang về tiền đạo này. Nhưng rào cản vẫn rất lớn, ngoài yêu cầu mức phí 100 triệu bảng (113 triệu euro) nếu Kane tìm cách ra đi, thì gần đây Daily Mail từng tiết lộ, Chủ tịch Daniel Levy kiên quyết không bán ngôi sao của mình cho bất kỳ ông lớn nào tại bóng đá Anh.

Và đó cũng là lý do tại sao Bayern Munich cảm thấy tình hình ít nhất cũng đáng để họ thực hiện một nỗ lực. Bayern thường được biết đến triết lý chỉ đầu tư lớn vào các ngôi sao trẻ, có tiềm năng tỏa sáng lâu dài. Tuy nhiên việc Kane chỉ còn một năm trong hợp đồng khiến cơ hội sở hữu một chân sút hàng đầu thế giới trở nên hấp dẫn và ít nhất là đáng để theo đuổi. Theo The Independent, Bayern đã sẵn sàng kiểm tra tình hình bằng một lời đề nghị hấp dẫn có thể khiến Tottenham và cầu thủ sẽ cân nhắc. Gã khổng lồ Đức gần như có thể đảm bảo cho Kane những danh hiệu, thậm chí vinh quang lớn nhất cấp CLB là Champions League. Có một thực tế là, Kane có thể ra đi tự do vào năm 2024 nên Chủ tịch Levy phải hành động nếu thật sự anh đã quyết định rời đi.