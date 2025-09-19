Marcus Rashford lại thể hiện tài năng hiếm có

Hai bàn thắng đầu tiên trong kỳ hạn cho mượn của Marcus Rashford cho thấy thời gian của tiền đạo người Anh tại Barcelona có thể trở thành một cuộc hôn nhân hơn cả mong đợi.

Khi UEFA xác nhận, ngay trước giờ bóng lăn trong mùa giải Champions League của Barcelona, rằng nhà vô địch La Liga sẽ bắt đầu chiến dịch sân nhà của mình bằng cuộc đối đầu với Paris Saint-Germain vào tháng tới tại sân Estadi Olímpic Lluís Companys, nơi họ kết thúc mùa giải trước, người hâm mộ Blaugrana đã sẵn sàng cho hành trình leo dốc Montjuic – một chuyến đi mà ít ai trong số họ yêu thích. Hành trình ấy không chỉ là về địa lý mà còn phản ánh khát vọng chinh phục vinh quang của đội bóng, và một trong những tân binh của họ đang góp phần làm sáng lên hy vọng đó.

Marcus Rashford đã xuất hiện đầy ấn tượng. Anh không chỉ đặt cột mốc tại đỉnh cao mà còn chọn thời điểm hoàn hảo để tuyên bố sự hiện diện của mình tại Barcelona. Hai bàn thắng đầu tiên cho câu lạc bộ, trong một đêm trở về quê nhà Anh, khi khoảng trống của ngôi sao trẻ bị chấn thương Lamine Yamal cần được lấp đầy, không chỉ là lời tuyên bố về tầm quan trọng của Rashford trong đội hình của Hansi Flick mà như một tiếng gào thét từ đỉnh Cheviots.

Trước đó, câu chuyện về Rashford tại Tây Ban Nha là một hành trình tiến bộ chậm rãi nhưng đầy hứa hẹn. Anh đã có đường kiến tạo đầu tiên trong trận ra mắt trên sân nhà cuối tuần qua – một trận ra mắt kỳ lạ tại sân Estadi Johan Cruyff với sức chứa 6.000 chỗ, khi sân Camp Nou vẫn chưa được cấp phép an toàn để mở cửa một phần. Trong chiến thắng 6-0 trước Valencia, Rashford đã cho thấy những khoảnh khắc lóe sáng, trước khi những ngôi sao được xoay vòng như Raphinha và Robert Lewandowski bước vào để hoàn tất cuộc thảo luận khi màn đêm buông xuống.

Đó dường như là cuộc sống mà Rashford đã ký kết. Trải nghiệm tại Barcelona đặt ra một bài toán khó cho anh. Kỳ hạn cho mượn tại Aston Villa năm nay đã chứng minh rằng Rashford là một dự án phục hồi đầy tiềm năng, thể hiện đủ để nhắc nhở mọi người rằng anh là một cầu thủ có tài năng hiếm có, nhưng vẫn chưa đủ để khiến một câu lạc bộ sẵn sàng đặt cược lớn vào anh. Thương vụ đưa anh đến Barcelona là sản phẩm của hoàn cảnh hiện tại của cả hai bên, như một mối quan hệ mà cả hai “vẫn đang tìm hiểu nhau”.

Ngay cả những lời khen ngợi của Hansi Flick dành cho Rashford trong buổi họp báo trước trận đấu cũng mang tính chất điều kiện. Flick mô tả những phẩm chất “không thể tin nổi” của Rashford, nhưng đó là dựa trên ấn tượng ban đầu khi anh còn chơi cho Man United, nơi Rashford từng khiến tất cả phải trầm trồ. Tuy nhiên, ẩn ý trong lời nói của Flick là một chữ “nếu”. Làm thế nào để Rashford có thể tìm lại sự ổn định đã mất từ lâu, khi anh phải đóng vai phụ bên cạnh những ngôi sao như Raphinha, Lewandowski hay Lamine Yamal, là điều không dễ trả lời.

Vậy là Rashford đến đây, một lựa chọn không rẻ nhưng cũng không quá đắt để lấp đầy một vai trò quan trọng trong đội hình. Nếu thủ môn Joan García là bản hợp đồng đắt giá nhất mùa hè – và cũng gây tranh cãi nhất khi Marc-André Ter Stegen không hài lòng với sự xuất hiện của người đàn em – thì Rashford có thể là bản hợp đồng quan trọng nhất. Giám đốc thể thao Deco đã nhiều lần nhấn mạnh ưu tiên của mình trong kỳ chuyển nhượng yên ắng: tìm người dự phòng cho Raphinha và Lamine Yamal, bảo vệ họ khi Barcelona hướng tới mục tiêu giành cú ăn ba mà họ đã để vuột mất tại Milan mùa trước.

Rashford đã hoàn thành vai trò của mình một cách chỉn chu, kiên nhẫn trong hiệp một, tập trung vào đội bóng và không quá vội vàng để gây ấn tượng. Anh dẫn dắt pha thoát pressing đầu tiên của Barcelona sau 10 phút bị Newcastle dồn ép, vượt qua đồng đội cũ ở đội tuyển Anh, Kieran Trippier, ở giữa sân và lao về phía khung thành, dù cú sút cuối cùng đi chệch cột dọc. Nhưng đó là Rashford mà Flick đã ca ngợi một ngày trước trận đấu.

Dù Barcelona khẳng định Rashford được ký hợp đồng với vai trò tiền đạo cánh chứ không phải trung phong, pha đánh đầu mạnh mẽ mở tỷ số của anh tại St James’ Park – nơi anh từng nhiều lần ghi bàn cho Manchester United – đã nhắc nhở mọi người về sự đa năng của anh. Đó là một tài sản quý giá tại một câu lạc bộ, dù danh tiếng và tầm vóc lớn lao, nhưng vẫn thường phải xoay xở với những nguồn lực hạn chế. Bàn thắng thứ hai, được ghi với sự tự tin mạnh mẽ, không chỉ là gợi ý rằng anh có thể là phương án thay thế cho Lewandowski, mà là một tuyên ngôn rằng anh xứng đáng thuộc về hàng ngũ những ngôi sao của Barcelona.

Có lẽ Rashford làm được điều đó bởi đây là sân khấu của anh – Champions League. Anh từng ghi bàn quyết định tại Parc des Princes cho Man United hay khiến PSG khốn đốn khi khoác áo Villa mùa xuân trước. Dù chỉ là một cuộc hôn nhân tiện lợi, nhưng màn trình diễn này cho thấy Rashford và Barcelona có thể hòa hợp một cách hoàn hảo.

LONG KHANG