Tờ Manchester Evening News mới đây đã phân tích tình hình của Mason Mount tại Manchester United, nơi anh đang rơi vào tình thế khó xử tương tự như Mainoo. Từ một cầu thủ chủ chốt của Amorim, Mason giờ không còn chỗ đứng dưới triều đại của Michael Carrick.

Mason Mount không còn chỗ đứng ở Old Trafford

Sau khi sơ đồ chiến thuật của Quỷ đỏ thay đổi thành 4-2-3-1, Mason Mount phải cạnh tranh một vị trí đá chính, và đối thủ của anh là Bruno Fernandes. Bất kể HLV là ai, Bruno Fernandes vẫn sẽ là người đá chính. Mason Mount vì thế không có chỗ đứng tại Old Trafford. Tờ nhật báo ở thành Manchester quả quyết là nếu bán với giá khoảng 20 triệu bảng, Manchester United có thể cắt lỗ khi thu hút sự quan tâm của nhiều CLB lớn.

Bộ mặt hiện tại của Manchester United rất khác so với đội bóng khi Ruben Amorim rời đi sau trận hòa 1-1 với Leeds United tháng trước. Kể từ khi Michael Carrick trở lại, sơ đồ chiến thuật đã thay đổi, lối chơi trở nên hấp dẫn hơn, và các cầu thủ được bố trí vào những vị trí phù hợp với đặc điểm của họ.

Bruno Fernandes là một ví dụ điển hình. Đội trưởng và trụ cột của Manchester United trước đây chơi không tốt khi đá cặp với Casemiro ở vị trí tiền vệ phòng ngự, nhưng giờ đây anh đang chơi ở vị trí số 10 cao hơn, có nhiều tự do hơn để kiểm soát trận đấu. Trước khi chấn thương, Patrick Dorgu gặp khó khăn khi chơi ở vị trí hậu vệ cánh dưới thời Amorim, nhưng đã tỏa sáng ở cánh trái.

Manchester United hiện tại là một tập thể hoàn toàn mới. Nhìn bề ngoài, dường như ai cũng được hưởng lợi, nhưng có một người cần phải nghĩ về tương lai của mình. Dưới thời Amorim, Mason Mount là một trụ cột tuyệt đối và đã thể hiện rất tốt.

Hai trong ba bàn thắng của anh mùa này được ghi trong ba trận liên tiếp, điều này cũng giúp anh ấy có một vị trí vững chắc trong đội hình xuất phát của vị cựu HLV người Bồ Đào Nha. Sau khi ghi bàn thắng thứ hai trong chiến thắng 4-1 trước Wolves, Amorim đã đặc biệt khen ngợi màn trình diễn của Mount.

"Cậu ấy có thể phòng ngự, có thể tấn công, và cậu ấy có khả năng xử lý bóng xuất sắc, vì vậy tôi không ngạc nhiên khi thấy Mason thi đấu tốt". Amorim nói thêm: "Mason là một kiểu thủ lĩnh khác biệt. Không giống như Lisandro Martinez, cậu ấy là kiểu thủ lĩnh dẫn dắt bằng tấm gương. Bất kể tình huống nào, Mason Mount luôn nhất quán - tập luyện, giao tiếp và hòa đồng với mọi người ở trung tâm huấn luyện Carrington và xung quanh cậu ấy. Điều này không dễ dàng, vì vậy cậu ấy là một cầu thủ rất, rất giỏi".

Hai tháng sau, sự nghiệp của Mount tại Manchester United đột nhiên lại rơi vào khủng hoảng lớn. Sau khi sơ đồ chiến thuật thay đổi thành 4-2-3-1, Mount gặp phải tình huống tương tự như Kobbie Mainoo hồi đầu mùa giải.

Cầu thủ từng khoác áo Chelsea giờ phải cạnh tranh cho một vị trí đá chính thay vì hai vị trí như trước đây, và người cạnh tranh là Bruno Fernandes, người sở hữu vị trí trọng đội hình xuất phát. Vậy, nếu Mount không thể đá chính ở vị trí tiền vệ tấn công, câu hỏi đặt ra là: Anh nên chơi ở đâu? Mặc dù đã từng chơi ở cả cánh trái và cánh phải, hiện tại anh ấy không có lợi thế cạnh tranh vị trí đá chính ở bất kỳ cánh nào.

Matheus Cunha và Dorgu hiện đang chơi ở cánh trái; Amad và Bryan Mbeumo đang nắm giữ vị trí đá chính bên cánh phải. Điều này đặt Mount vào tình thế khó xử, không có chỗ đứng. Ở tuổi 27, Mason đang ở đỉnh cao sự nghiệp, nhưng ngay cả khi khỏe mạnh, anh cũng không thể có được một vị trí ổn định trong đội.

Lịch thi đấu của Manchester United mùa này không dày đặc, điều này đặt ra câu hỏi: Manchester United nên xử lý trường hợp của Mount như thế nào? Anh còn hai năm hợp đồng, và nếu bán với giá khoảng 20 triệu bảng, Manchester United sẽ tránh được thua lỗ theo quy định công bằng tài chính.

Mức giá này có thể thu hút người mua, nhưng những chấn thương thường xuyên gần đây, cùng với mức lương của anh tại Manchester United, có thể khiến các bên muốn chiêu mộ anh chùn bước. Tuy nhiên, hiện tại rất khó để thấy Mason Mount tiếp tục ở lại Manchester United, đặc biệt nếu anh có khả năng lãng phí những năm tháng đỉnh cao sự nghiệp của mình với vai trò dự bị.

Mới tháng 12 năm ngoái, không ai nghĩ rằng Mount lại phải đối mặt với việc cân nhắc rời đội. Giờ đây, dường như đó là lối thoát duy nhất.

HOÀNG HÀ