Messi cùng Argentina đá giao hữu với Guatemala trước thềm World Cup

Lionel Messi đã được triệu tập cho trận giao hữu với Guatemala vào ngày 31-3, một dấu hiệu rõ ràng hơn về việc siêu sao 38 tuổi sẽ dẫn dắt đội tuyển Argentina bảo vệ chức vô địch World Cup tại Bắc Mỹ vào mùa hè này.

Trận đấu tại sân La Bombonera ở Buenos Aires được sắp xếp sau khi trận Siêu cúp Liên lục địa (Finalissima) giữa Argentina và Tây Ban Nha vào ngày 27-3 tại Qatar bị hủy bỏ do xung đột ở Trung Đông. Việc Messi vẫn được triệu tập cho trận đấu cho thấy cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng đang ở điều kiện tốt cả về thể trạng lần tinh thần, vốn là yếu tố quyết định anh có tham dự kỳ World Cup thứ 6 kỷ lục hay không.

Đội tuyển Argentina, 3 lần vô địch thế giới, nằm cùng bảng với Algeria, Áo và Jordan tại World Cup 2026. Tuy nhiên, cho đến nay Messi vẫn chưa chính thức xác nhận liệu anh có tham gia hay không, tại giải đấu mà Argentina hướng tới mục tiêu trở thành quốc gia đầu tiên vô địch World Cup liên tiếp kể từ Brazil vào các năm 1958 và 1962. Khi giải đấu bắt đầu Messi cũng sẽ bước sang tuổi 39, và anh thật sự cần được thúc đẩy bằng nguồn động lực lớn, bên cạnh hướng tới việc kéo dài kỷ lục 26 trận đã chơi, và chinh phục kỷ lục ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu - Messi kém 3 bàn so với kỷ lục của Miroslav Klose.

Lần nói chuyện gần nhất vào tháng 12 năm ngoái, Messi nhấn mạnh với ESPN Argentina: “Tôi sẽ nỗ lực từng ngày một - thành thật với bản thân. Năm nay tôi cảm thấy rất tốt. Tôi hy vọng mình có thể tham dự. Tôi đã từng nói rằng tôi rất muốn có mặt ở đó”.

Ở lần tập trung này, HLV Lionel Scaloni đã loại bỏ tiền đạo Lautaro Martinez, hậu vệ Lisandro Martinez và tiền vệ Giovani Lo Celso vì vấn đề thể lực. Martinez (chấn thương cơ bắp chân trái) đã được phép thi đấu nhưng vẫn chưa trở lại thi đấu cho Inter Milan. Jose Manuel Lopez của Palmeiras được triệu tập thay thế. Lisandro của Man.United cảm thấy khó chịu về thể lực. Lo Celso của Real Betis đang hồi phục sau chấn thương rách cơ.

Trong khi hậu vệ Tomas Palacios của Estudiantes de La Plata và hậu vệ cánh Gabriel Rojas của Racing Club lần đầu tiên được triệu tập vào đội tuyển quốc gia. Tiền vệ cánh Gianluca Prestianni của Benfica cũng được triệu tập bất chấp vướng vào tranh cãi về những phát ngôn bị cáo buộc phân biệt chủng tộc đối với Vinicius Junior trong một trận đấu Champions League vào tháng trước.

HUY KHÔI