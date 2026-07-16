Messi vượt Mbappe để dẫn đầu danh sách Vua phá lưới World Cup 2026

Messi tạm thời dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 trước trận chung kết. ẢNH: THX

Trước trận bán kết, Messi và Kylian Mbappe cùng có 8 bàn thắng. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp xếp trên nhờ nhiều hơn một pha kiến tạo. Theo quy định của FIFA, khi các cầu thủ bằng số bàn thắng, thứ hạng Vua phá lưới được xác định dựa trên số pha kiến tạo. Nếu vẫn cân bằng, các tiêu chí tiếp theo là số phút thi đấu và hiệu suất ghi bàn theo thời gian có mặt trên sân.

Sau cuộc đối đầu với tuyển Anh, Messi nâng thành tích lên 8 bàn thắng và 4 kiến tạo, trong khi Mbappe vẫn dừng ở 8 bàn và 2 kiến tạo. Điều đó giúp đội trưởng Argentina chính thức chiếm ngôi đầu cuộc đua Vua phá lưới trước trận chung kết gặp Tây Ban Nha vào rạng sáng 20-7. Anh vẫn còn cơ hội gia tăng thành tích ghi bàn để tạo khoảng cách với các đối thủ.

Chiến thắng của Argentina mang đậm dấu ấn Messi. Đội bóng đến từ Nam Mỹ bị dẫn trước phần lớn thời gian nhưng chỉ cần 7 phút cuối trận để hoàn tất màn lội ngược dòng đầy cảm xúc. Phút 85, Messi đi bóng bên cánh phải, thu hút hai cầu thủ Anh trước khi chuyền vào trung lộ cho Enzo Fernandez dứt điểm gỡ hòa 1-1.

Đến phút 90+2, vẫn là Messi tạo khác biệt. Sau pha thoát xuống bên cánh phải, anh thực hiện quả tạt chuẩn xác để Lautaro Martinez đánh đầu cận thành, ấn định chiến thắng 2-1 và đưa Argentina giành quyền vào chung kết.

Messi động viên Harry Kane sau trận bán kết. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH VTV

Hai đường kiến tạo trước tuyển Anh cũng giúp Messi nâng tổng số pha kiến tạo tại các kỳ World Cup lên con số 12, tiếp tục giữ kỷ lục cầu thủ có nhiều đường chuyền thành bàn nhất lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, có tới 10 pha kiến tạo của anh được thực hiện ở các trận đấu thuộc vòng đấu loại trực tiếp, nhiều nhất kể từ khi dữ liệu được thống kê vào năm 1966.

Sau 7 trận tại World Cup 2026, Messi đã thi đấu 712 phút, ghi 8 bàn và có 4 kiến tạo. Những con số này cho thấy tầm ảnh hưởng vượt trội của chân sút 39 tuổi trong hành trình bảo vệ ngôi vương của Argentina, khi anh tiếp tục là nguồn cảm hứng lớn nhất trên hàng công.

Ở phía sau, Erling Haaland đang đứng thứ ba với 7 bàn thắng nhưng không còn cơ hội cải thiện thành tích do Na Uy đã dừng bước từ vòng tứ kết. Trong khi đó, Harry Kane và Jude Bellingham cùng có 6 bàn, vẫn còn hy vọng thu hẹp khoảng cách khi tuyển Anh gặp Pháp ở trận tranh hạng ba diễn ra rạng sáng 19-7. Tuy nhiên, với việc đang nắm lợi thế cả về số kiến tạo lẫn cơ hội thi đấu thêm một trận chung kết, Messi đang chiếm ưu thế lớn nhất trong cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới World Cup 2026.

HỮU THÀNH