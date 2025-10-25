Miami Heat thắng trận đầu tiên kể từ khi Terry Rozier bị bắt

Trong trận đấu đầu tiên, kể từ khi hậu vệ Terry Rozier bị bắt ở trong một cuộc điều tra cá cược thể thao của FBI, các đồng đội của anh này tại Miami Heat đã chơi bùng nổ và giành lấy chiến thắng rất áp đảo với điểm số là 146-114 trước Memphis Grizzlies tại NBA vào sáng nay.

Niềm vui của các cầu thủ Miami

Bam Adebayo đã ghi được 24 điểm và cầu thủ bước ra sân từ băng ghế dự bị là Nikola Jovic ghi thêm 20 điểm, họ dẫn đầu danh sách có đến tận 8 cầu thủ ghi được điểm số với 2 chữ số, giúp Heat tạm thời có 1 trận thắng - và 1 trận thua ở NBA 2025-2026.

Họ đã phải thi đấu dưới áp lực lớn lao với việc “Scary Terry” đã bị bắt. Khi vụ bê bối lan rộng khắp giải đấu hôm thứ Tư rồi, thì ngôi sao Adebayo vẫn khẳng định rất rõ ràng rằng: Rozier hiện sự ủng hộ tuyệt đối từ tất cả của các cầu thủ của đội bóng Miami.

“Chúng tôi luôn ủng hộ anh ấy. Hoàn toàn ủng hộ anh ấy!”, Adebayo đã khẳng định chắc chắn trước khi lượt trận vòng 2 (với những trận đấu muộn nhất vừa diễn ra vào sáng nay, thứ Bảy 25-10-2025), “Các bạn sẽ luôn ủng hộ anh ấy. Đó là người anh em của chúng tôi."

Hiện tại, hậu vệ Rozier và cả HLV Chauncey Billups của Portland Trail Blazers đang bị NBA đình chỉ vô thời hạn sau khi bị FBI bắt giữ hôm thứ Năm để điều tra về các cáo buộc có liên quan đến đường dây cá cược - và gian lận phi pháp có quy mô lớn, dính líu đến mafia!

HLV Erik Spoelstra của Heat cho biết, lịch thi đấu NBA dày đặc khiến đội bóng không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải nhanh chóng tiến lên mà không có Rozier, người đã không thi đấu trong trận thua mở màn mùa giải hôm thứ Tư vừa rồi trước Orlando Magic.

“Terry là người rất được tất cả chúng tôi yêu quý”, HLV Spoelstra có lên tiếng, “Cậu ấy luôn có tác động tích cực thực sự đến phòng thay đồ của chúng tôi... Chúng tôi xin gửi lời chia buồn và sự quan tâm đến cậu ấy trong thời gian cậu ấy trải qua chuyện này”.

Trong khi đó, Portland đã tiếp đón Golden State Warriors cũng trong trận đấu đầu tiên kể từ khi HLV Billups bị bắt giữ. Lúc này, HLV người Brazil - ông Tiago Splitter đang tạm nắm quyền để điều hành và cả huấn luyện cho đội Portland trong quãng thời gian “cửa sổ”.

Dù không có HLV Billups, Portland vẫn chơi khá hay và đánh bại Golden State với điểm số là 139-119, trong đó, Deni Avdija (người Israel, ghi 26 điểm), Jerami Grant (22 điểm), Toumani Camara (người Bỉ, ghi 19 điểm) và Shaedon Sharpe (Canada, 17 điểm) giúp cho Trail Blazers cô lập hoàn toàn màn trình diễn đơn độc của Stephen Curry (ghi 35 điểm cho GSW).

Ở trong một trận đấu đáng chú ý khác, 35 điểm của Donovan Mitchell đã giúp cho Cleveland Cavaliers giành chiến thắng 131-124 trước Brooklyn Nets. Cam Thomas ghi được 33 điểm và Michael Porter Jr. ghi thêm 31 điểm trong trận thua của Brooklyn.

“Chúng tôi đã dẫn trước, rồi họ tung ra một loạt các cú ném, chúng tôi hơi mất đà một chút xíu, điều mà chúng tôi không nên như thế, nhưng may mắn thay, chúng tôi đã giành được chiến thắng”, Sam Merrill của Cleveland nói, “Những điều như thế này không thể xảy ra”.

Về phần mình, Los Angeles Lakers cũng đã có trận thắng đầu tiên khi họ đánh bại Minnesota Timberwolves 128-110 trong một diễn biến Luka Doncic “gánh team” khi ghi đến 49 điểm, giúp cho LA Lakers tạm thời quên đi “nỗi nhớ dành cho LeBron James”.

Đ.Hg.