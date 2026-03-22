Miami Open 2026: Jannik Sinner cân bằng kỷ lục của Novak Djokovic

Bắt đầu hành trình chinh phục danh hiệu Miami Open - Miami Masters 2026, chỉ 6 ngày sau khi nâng cao chiếc cúp đầu tiên trong năm 2026 ở BNP Paribas Open - Indian Wells, Sinner đã dễ dàng vượt qua Damir Dzumhur với điểm số 6-3, 6-3 ngay trên SVĐ Hard Rock.

Sinner khởi đầu mạnh mẽ

Tay vợt hạng 2 thế người Italy, vốn đang hướng tới mục tiêu trở thành... người đầu tiên hoàn thành cú “Double Sunshine” - kể từ thời Roger Federer hồi 2017, chỉ để mất có 8 điểm trong trận đấu, theo như số liệu thống kê của Infosys ATP Stats.

Hiện đang có chuỗi 12 trận thắng liên tiếp tại Masters 1.000 sau khi giành chức vô địch Paris Masters hồi tháng 11 năm ngoái và Indian Wells mới đây, Sinner san bằng kỷ lục của Novak Djokovic về số ván thắng liên tiếp nhiều nhất ở cấp độ này (24).

Anh sẽ có cơ hội để vượt lên dẫn trước đối thủ “đàn anh” của mình bằng cách thắng ván đầu tiên trong trận đấu vòng 3 gặp Hạt giống số 30 Corentin Moutet, người vừa đánh bại Tomas Machac (CH Czech) với tỷ số 6-0, 1-6, 6-4.

“Tôi cảm thấy là, điểm số đôi khi rất quan trọng”, Sinner nói khi được hỏi về chuỗi trận thắng trắng tại Masters 1.000, “Đối với tôi, tôi sẽ cố gắng cải thiện bản thân, đặt mình vào vị trí thi đấu càng nhiều trận càng tốt. Tôi luôn đối xử với mọi đối thủ như nhau, cố gắng ra sân và thi đấu hết sức mình với thái độ tuyệt vời và luôn nỗ lực hết mình”.

Sinner đang hướng đến danh hiệu thứ 2 tại Miami, nơi anh đã đăng quang hồi 2024. Tay vợt 24 tuổi không có điểm nào để bảo vệ tại Nam Florida, điều này mang lại cho anh cơ hội tạo thêm động lực trong cuộc đua giành vị trí Số 1 thế giới với Carlos Alcaraz.

Bên cạnh màn trình diễn giao bóng đẳng cấp - để áp đảo tay vợt xếp hạng 76 thế giới Dzumhur, trong lần gặp nhau đầu tiên giữa 2 người, Sinner cũng đã thể hiện xuất sắc ở trên lưới trong suốt chiến thắng kéo dài 71 phút. Tay vợt 25 lần giành danh hiệu ATP Tour đã thắng 14/17 điểm khi lên lưới tấn công.

“Đối với tôi, lối chơi chuyển đổi rất quan trọng. Đó là một phần mà chúng tôi đã cố gắng cải thiện rất nhiều”, Sinner nói, “Nó cũng phụ thuộc vào từng ngày. Hôm nay, bắt đầu với break-point ngay lập tức, và tôi đã cố gắng chơi tấn công hơn một chút”

“Có lúc nó hoạt động rất tốt, có những lúc tôi mắc một vài lỗi tự phát, nhưng tôi không có nhiều thời gian để điều chỉnh ở đây. Nó rất khác so với ở Indian Wells. Các trận đấu vòng đầu tiên không bao giờ dễ dàng, vì vậy tôi rất vui”.

Đ.Hg.