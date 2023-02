Miền Nam nắng nóng, chỉ số tia UV cao

Khu vực Nam bộ có thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao nhất khoảng 33 o C, chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím (UV) ở mức 9 là mức nguy cơ gây hại rất cao. Do đó, người dân cần hạn chế ra đường; nếu ở ngoài trời cần phải mặc đồ chống nắng, bôi kem chống tia UV.

Ngày 7-2, theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, TPHCM vào ban ngày nắng, không mưa, nhiệt độ từ 26-34oC, độ ẩm trung bình phổ biến 40 - 80; các tỉnh miền Đông có nhiệt độ dao động từ 23-35oC; các tỉnh ĐBSCL có nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 23-34oC.

Nguyên nhân là áp cao lạnh lục địa hoạt động yếu, rãnh áp thấp có trục ở vào khoảng 23-25 độ Vĩ Bắc. Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Nam Trung bộ. Gió đông bắc có cường độ từ trung bình đến mạnh trên vùng biển phía đông Nam bộ.

Dự báo 2-3 ngày tới, áp cao lạnh lục địa có cường độ suy yếu và di chuyển ra phía đông. Thời tiết khu vực Nam bộ sẽ có mây thay đổi, ngày nắng. TPHCM và các tỉnh miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Riêng ngày 8-2, thời tiết khả năng có mưa rào vài nơi.

Cùng ngày, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, chỉ số cực đại bức xạ tia cực tím (UV) của các thành phố miền Trung và miền Nam đều có chỉ số UV đạt mức 9 là mức nguy cơ gây hại rất cao và xảy ra trong khoảng từ 11 đến 14 giờ. Trong 3 ngày tới, TP Nha Trang (Khánh Hòa), TPHCM, Cần Thơ, Cà Mau đều đạt mức 9.

Với chỉ số UV cao, nếu ở ngoài trời nhiều, con người có khả năng say nắng, kiệt sức vì nóng. Bên cạnh đó, nhiều người có thể sốc nhiệt nếu tiếp xúc hoặc hoạt động thể chất kéo dài ở ngoài trời. Theo chuyên gia, người dân hạn chế ở ngoài trời trong thời điểm buổi trưa, nếu ra ngoài trời cần mặc thêm áo khoác, khẩu trang, kính râm, thường xuyên ở dưới bóng mát và bôi kem chống nắng có khả năng chống tia UV.