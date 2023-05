Miền Trung: Lượng khách du lịch tăng vọt trong dịp nghỉ lễ

Ngày 3-5, đại diện Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết, trong 5 ngày nghỉ lễ từ 29-4 đến 3-5, tổng lượt khách tham quan, du lịch Đà Nẵng ước đạt 321.620 lượt khách, tăng 26,6% so với năm 2022.



Trong đó, khách nội địa ước đạt 286.820 lượt, tăng 16,3% so với năm 2022; khách quốc tế ước đạt 34.800 lượt, tăng 4,7 lần so với năm 2022.

Một số khu du lịch đón lượng khách lớn đến tham quan như Khu du lịch Sun World Bà Nà Hills đón gần 65.000 lượt khách, tăng 50% so với năm 2022; Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài đón gần 20.000 lượt khách; Công viên nước Mikazuki đón hơn 13.000 lượt khách; Di tích quốc gia đặc biệt danh thắng Ngũ Hành Sơn đón khoảng 28.000 lượt khách, tăng gấp đôi so với năm 2022...

Trong dịp này, TP Đà Nẵng đón tàu biển Azamara Quest cập cảng Tiên Sa với 300 khách quốc tịch Anh, Mỹ, Úc, Canada,...

Tổng số chuyến bay đến Đà Nẵng dịp lễ 30-4 và 1-5 đạt 636 chuyến, tăng 36 chuyến so cùng kỳ 2022, phục vụ khoảng 84.667 lượt khách. Trong đó, có 406 chuyến bay nội địa với 57.991 lượt khách và 230 chuyến bay quốc tế với 26.676 lượt khách. Mỗi ngày, bình quân có 128 chuyến bay đến Đà Nẵng, trong đó có 82 chuyến bay nội địa và 46 chuyến bay quốc tế.

Dịp lễ năm nay, TP Đà Nẵng tổ chức nhiều chương trình sự kiện văn hóa, du lịch đặc sắc, phục vụ khách đến tham quan, vui chơi như khai trương mùa du lịch biển Đà Nẵng 2023 với 21 hoạt động; khai trương tuyến du lịch thủy nội địa CT15 - Hòn Sụp - Bãi Nam - Bãi Đa; tuần lễ du lịch Hòa Bắc năm 2023 với chủ đề “Khát vọng Hòa Bắc”...

Các khu điểm du lịch, cơ sở lưu trú tổ chức nhiều hoạt động, sự kiện, ưu đãi hấp dẫn để phục vụ người dân và du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng gồm Công viên nước Mikazuki triển khai chương trình tri ân khách hàng Đà Nẵng nhân dịp 48 năm giải phóng TP Đà Nẵng trong dịp lễ 30-4 với combo vé đặc biệt thưởng thức trải nghiệm các trò chơi; Công viên Châu Á miễn phí vé vào cửa cho du khách, khám phá không giới hạn 20 trò chơi cảm giác mạnh với combo vé đặc biệt, trải nghiệm ẩm thực đường phố, các tiết mục trình diễn Lân Sư Rồng, Ramdom Dance sôi động…

* Cũng trong ngày 3-5, Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Ngãi cho biết, ước tính từ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 đến 1-5, tỉnh Quảng Ngãi đón hơn 160.000 lượt khách tham quan, doanh thu ước đạt 140 tỷ đồng.

Theo đó, ước tính trong 5 ngày nghỉ, Quảng Ngãi đón hơn 160.000 lượt khách. Trong đó, khách do cơ sở lưu trú phục vụ 40.000 lượt, công suất phòng khoảng 75%.

Tại huyện Lý Sơn, công suất phòng ước đạt hơn 90%, lượng khách tăng đột biến đến 8.500 lượt người đến tham quan tại các điểm như Hang Câu, cổng Tò Vò, chùa Hang, chùa Đục, núi Thới Lới, đảo Bé, cột cờ Tổ quốc đảo Lý Sơn... Các sự kiện văn hóa, thể thao kích cầu du lịch năm 2023 tại huyện đảo Lý Sơn tổ chức thành công, thu hút khách.

Ngoài ra, một số khu, điểm du lịch đón khá đông khách trong tỉnh như du lịch như điểm du lịch Mỹ Khê khoảng 42.000 lượt, Thác Trắng khoảng 6.000 lượt, Suối Chí khoảng 5.000 lượt, Bình Thành khoảng 3.000 lượt, bãi biển Minh Tân 15.000 lượt, khu sinh thái nghỉ dưỡng Hamya khoảng 1.500 lượt.

Đồng thời, một số khu, điểm du lịch khác như Bàu Cá Cái, Gò Cỏ, Biển Châu Tân, Khe Hai, Châu Me, Sa Huỳnh, rừng dừa nước Tịnh Khê, Cà Ninh... đón khoảng 40.000 lượt khách.

Sở VH-TT-DL Quảng Ngãi cho biết, trước đó, để chuẩn bị đón khách, Sở đã có công văn đề nghị Ban quản lý các khu, điểm du lịch, các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh triển khai công tác phục vụ khách du lịch chu đáo. Thực hiện ngay từ đầu việc kiểm soát chặt chẽ tình hình an ninh trật tự, an toàn du khách, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, chất lượng dịch vụ, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa với du khách… đảm bảo cho du khách đến Quảng Ngãi tham quan, nghỉ dưỡng trong dịp lễ được an toàn, thoải mái, có ấn tượng tốt.