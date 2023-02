Môn bơi tại SEA Games 32 dự kiến có tính chuẩn Olympic 2024

Tuy nhiên, trao đổi mới nhất ở ngày 15-2, phụ trách bộ môn bơi (Tổng cục TDTT) bà Lê Thanh Huyền cho biết hiện tại FINA chưa có văn bản gởi tới các quốc gia để thông báo về việc này. Mặc dù vậy, gần như chắc chắn FINA sẽ tính chuẩn cho các VĐV tham dự SEA Games 32 để xét chuẩn Olympic.

Trên trang chính thức của Ủy ban Olympic thế giới (IOC), các mức chuẩn Olympic của môn bơi trong các nội dung đã được công bố để hướng tới giành suất chính thức dự Olympic Paris (Pháp) 2024. Chúng ta từng cho tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng dự Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020 trong các nội dung 800m tự do nam và 1.500m tự do nam. FINA công bố chuẩn A của nội dung này để được suất chính thức thi đấu tại Pháp lần lượt là 7’54”01 và 15’05”49. Cùng thi đấu ở Olympic Tokyo (Nhật Bản) 2020, cựu tuyển thủ quốc gia Nguyễn Thị Ánh Viên đã góp mặt trong các cự ly 200m tự do và 800m tự do nữ. Chuẩn A Olympic để chính thức tới Pháp năm 2024 của 2 nội dung này lần lượt là 1’57”26 và 8’26”71.

Kết quả quốc tế gần nhất mà đội tuyển bơi Việt Nam đạt được là tại SEA Games 31 vào tháng 5-2022 ở Việt Nam. Tại đấu trường này, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 800m tự do nam với kết quả 7’57”65 còn ở cự ly 1.500m tự do (Hoàng cũng giành HCV) là đạt 15’00”75. Trong khi đó, chúng ta không có HCV của các VĐV nữ tại SEA Games 31. Ở nội dung 800m tự do nữ của SEA Games 31, thành tích tốt nhất thuộc về tuyển thủ Võ Thị Mỹ Tiên với thông số 8’51”73 (giành HCB).

Môn bơi của SEA Games 32 dự kiến thi đấu từ ngày 6 tới 11-5 năm nay.