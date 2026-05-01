Môn xe đạp đường trường Đại hội thể thao toàn quốc 2026 có 18 nội dung tranh tài

Các đơn vị trong cả nước chính thức nhận Điều lệ tranh tài môn xe đạp đường trường Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Cua-rơ Nguyễn Tuấn Vũ của đội xe đạp đường trường nam TPHCM sẽ tiếp tục chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 vào tháng 11 năm nay.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 vừa khép lại vào ngày 30-4 tại TPHCM. Từ bây giờ, các cua-rơ sẽ tiếp tục chuẩn bị chuyên môn hướng tới Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức vào cuối năm nay.

Với kỳ Đại hội lần này, môn xe đạp đường trường đưa vào thi đấu tổng 18 nội dung. Qua đó, các cua-rơ nam sẽ thi đấu nội dung 50km tính điểm cá nhân, 40km tính giờ cá nhân, 80km tính giờ đồng đội, 500km tốc độ, 4km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 500m bộ đôi tốc độ, 4km tính giờ đồng đội cự ly ngắn và 160km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội.

Các cua-rơ nữ sẽ được tranh tài nội dung 30km tính điểm cá nhân, 30km tính giờ cá nhân, 50km đồng đội tính giờ, 500m tốc độ, 3km tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 3km tính giờ đồng đội cự ly ngắn và 100km xuất phát đồng hàng cá nhân và đồng đội.

Theo quy định của Điều lệ, ngày 1-7 là thời điểm các đơn vị đăng ký lực lượng (nam, nữ) sơ bộ với Ban tổ chức Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 và ngày 1-9 là lúc đăng ký chính thức. Tuy nhiên về cơ bản, các cua-rơ phải tuân thủ việc đăng ký theo Điều lệ khung của Đại hội đã được Bộ VH-TT-DL ban hành. Trong đó quy định ghi cụ thể: “VĐV được quyền đăng ký thi đấu cho địa phương, ngành khi có một trong các điều kiện sau: Có hợp đồng sử dụng VĐV hoặc hợp đồng chuyển nhượng VĐV hợp pháp được ký kết trước ngày 1-1-2026 (01 bản sao có công chứng của Hợp đồng này phải được gửi kèm theo Đăng ký chính thức cho Ban tổ chức Đại hội). Đối với các môn mà Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia đã ban hành Quy chế chuyển nhượng thực hiện theo Quy chế chuyển nhượng VĐV.

Có giấy xác nhận là VĐV của ngành do Cục Quân huấn-Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng hoặc Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cấp”.

Chương trình tranh tài môn xe đạp đường trường của Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 diễn ra tại đường đua ở Cần Giờ (TPHCM) từ ngày 23 tới 29-11.

Ở kỳ Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026, môn xe đạp đường trường quy định chi tiết kỹ thuật về tỷ lệ đĩa líp nhằm đảm bảo công bằng khi thi đấu. Quy định ghi rõ: “Xe thi đấu sử dụng tại các nội dung thi đấu 500m tốc độ, tính giờ cá nhân cự ly ngắn, 500m bộ đội tốc độ và tính giờ đồng đội cự ly ngắn tại giải vô địch xe đạp quốc gia, giải vô địch xe đạp trẻ quốc gia sẽ phải giới hạn tỷ lệ đĩa líp sao cho mỗi vòng quay của đĩa, xe không được di chuyển quá 7,93m”.

Cua-rơ Nguyễn Hoàng Sang vừa tham dự Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026.

Cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2026 đã được xem là một trong những cuộc kiểm tra chuyên môn quan trọng để nhiều đội xe đạp đường trường nam nắm bắt kỹ lưỡng hơn về lực lượng để chuẩn bị cho Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026.

Môn xe đạp Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ X-2026 tổ chức tranh tài các nội dung dành cho xe đạp đường trường (18 bộ huy chương) và xe đạp địa hình (14 bộ huy chương). Thi đấu địa hình sẽ diễn ra tại Dầu Tiếng (TPHCM).

