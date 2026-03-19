Monaco mời chào giám đốc thể thao của Arsenal

Monaco nhắm đến Andrea Berta, giám đốc thể thao của Arsenal.

Andrea Berta chỉ mới đến Arsenal nhậm chức vào năm ngoái. Vị giám đốc thể thao người Ý là người đứng sau các thương vụ chuyển nhượng mùa hè đình đám của Pháo thủ như Viktor Gyokeres, Eberechi Eze và Martin Zubimendi. Những tân binh đắt giá này đã góp phần tăng sức mạnh và chất lượng đội hình để có thể giúp Arsenal tiệm cận hơn đến chức vô địch Premier League. Trong khi đó, sau khi đánh bại Bayer Leverkusen, Arsenal cũng được xem là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch UEFA Champions League mùa này.

Đứng sau cho thành công về chuyển nhượng của Arsenal, Andrea Berta đang thu hút sự quan tâm từ nhiều câu lạc bộ lớn tại Châu Âu. Đơn cử như Bayern Munich, dù họ có hai giám đốc thể thao là Max Eberl và Christoph Freund, nhưng vẫn quan tâm đến việc chiêu mộ vị giám đốc của Arsenal, theo Sportbild.

Trong khi theo Foot Mercato, Manchester City cũng quan tâm đến Andrea Berta một cách tiềm năng. Mặc dù chỉ mới chiêu mộ Hugo Viana cho vị trí giám đốc thể thao vào năm ngoái. Trong một viễn cảnh bất ngờ, nếu HLV Pep Guardiola rời đi vào mùa hè, có thể sẽ có sự thay đổi lớn tại Manchester City và giám đốc Hugo Viana có thể rời khỏi chức vụ. Đến khi đó, Andrea Berta là phương án thay thế.

Nhưng sự quan tâm thực tế dành cho Andrea Berta là từ AS Monaco. Khi mà giám đốc điều hành đương nhiệm Thiago Scuro đang phải chịu những trách nhiệm cho thành tích sân cỏ thiếu ổn định của đội bóng, bắt nguồn từ quá trình tuyển quân mùa hè trước với việc chiêu mộ những Paul Pogba, Eric Dier, Lukas Hradecky hay Ansu Fati. Tất cả những cầu thủ này đều thường xuyên chấn thương với các mức độ khác nhau và sự đóng góp cho Monaco không được duy trì. Vì thế, vị trí giám đốc thể thao của Monaco đang chịu nhiều áp lực và có thể rời khỏi vị trí của mình. Tờ Foot Mercato còn tiết lộ rằng việc mời chào Andrea Berta đã được những quan chức Monaco thông qua và trở thành một kế hoạch rõ ràng vào mùa hè năm nay.

