Montella vẫn lạc quan dù Thổ Nhĩ Kỳ thua Ý lần thứ 2 liên tiếp

HLV Vincenzo Montella nhắc nhở Thổ Nhĩ Kỳ đang nỗ lực hết sức mình với một “tầm cao mới” tại UEFA Nations League sau thất bại 1-3 trước tuyển Ý.

Elmali trong màu áo đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ tranh bóng với Vergara của Ý (Ảnh: THX)

Dù đây là trận thua thứ 2 liên tiếp trước Ý của Thổ Nhĩ Kỳ (và 4 trận toàn thua sau World Cup), HLV Montella vẫn thấy lạc quan với lối chơi của học trò. Đó là màn trình diễn tổng thể ấn tượng của Thổ Nhĩ Kỳ với thời lượng kiểm soát bóng dồi dào, liên tục buộc thủ thành Gianluigi Donnarumma phải trổ tài cứu thua. Đáng chú ý, Aral Simsir đã ghi bàn gỡ hòa hoàn toàn xứng đáng sau bàn mở tỷ số của Gianluca Scamacca bên phía tuyển Ý.

Tuy nhiên, các cầu thủ vào sân thay người là Riccardo Calafiori (từ một tình huống cố định) và Pio Esposito (với cú đệm bóng cận thành) đã ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển Ý, đẩy Thổ Nhĩ Kỳ vào cảnh trắng tay sau 4 lượt trận. Kết quả này khiến Thổ Nhĩ Kỳ có thể sẽ chơi loạt play-off hoặc rớt hạng.

Ông Montella (từng chơi chung CLB với Roberto Mancini - HLV trưởng hiện tại của tuyển Ý) vẫn đánh giá cao Thổ Nhĩ Kỳ dù họ để thua trận thứ 2 liên tiếp trước Azzurri: “Tôi không biết “thất vọng” có phải là từ ngữ chính xác hay không, nhưng chắc chắn chúng tôi đã chơi bóng tốt”.

“Chúng tôi thi đấu sòng phẳng, và có lẽ còn nhỉnh hơn Ý một chút. Chúng tôi đã để thủng lưới 3 bàn từ những tình huống sơ hở lẻ tẻ, và đây không phải lần đầu điều đó xảy ra”, vị HLV người Ý tiếp quản Thổ Nhĩ Kỳ từ tháng 9-2023 tiếp tục chia sẻ với kênh RAI Sport. "Tôi hài lòng với thái độ và bản lĩnh của các học trò. Điều duy nhất tôi có thể trách họ là không đưa ra quyết định đúng đắn cuối cùng, hoặc không bọc lót tốt các khoảng trống trong vòng cấm. Nhưng bóng đá là như vậy, đẳng cấp này mọi thứ được quyết định bởi các chi tiết nhỏ".

“Tôi chắc chắn rằng các cầu thủ hẳn sẽ tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm từ những trận đấu này, bởi chỉ một sơ hở nhỏ nhất cũng sẽ phải trả giá bằng bàn thua, và điều đó quyết định cục diện. Rất nhiều thời điểm, kết quả tỷ số cũng quyết định luôn cách người ta nhìn nhận về màn trình diễn”.

Montella vốn đã phải đối mặt với những làn sóng đòi sa thải ở trước trận đấu này, sau khi bị loại sớm tại World Cup 2026 và giờ đây, mọi thứ càng tệ hơn khi Thổ Nhĩ Kỳ toàn thua cả 4 trận tại UEFA Nations League 2026-2027. Họ sẽ phải đấu loạt trận play-off tranh suất trụ lại với League A, hoặc tệ hơn là rớt hạng.

Tuy nhiên, cũng cần nhớ rằng Montella mới chính là người đã đưa Thổ Nhĩ Kỳ giành vé dự kỳ FIFA World Cup lần đầu tiên sau 24 năm, đồng thời cũng giúp đội bóng thăng hạng lên chơi tại League A của UEFA Nations League mùa giải trước.

“Không phải mọi thứ đang chệch hướng, đơn giản là chúng tôi đang ở một tầm cao mới”, HLV Montella khẳng định, “Bóng đá đôi khi rất đơn giản, do chúng tôi thiếu những trụ cột quan trọng có thể nâng tầm cả tập thể. Chúng tôi quyết định tiếp tục tiến trình này cho chiến dịch vòng loại EURO sắp tới”.

Kenan Yildiz (Juventus) và tiền vệ Hakan Calhanoglu (Inter) đều bị dính chấn thương trong cả 4 trận đấu vừa qua ở UEFA Nations League, trong khi với trận đấu tại Bologna, họ cũng sẽ không có Baris Alper Yilmaz do án treo giò, cùng tài năng trẻ Arda Guler (Real Madrid).

“Chúng tôi trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm, kể cả ở cấp độ CLB, để hướng tới tương lai. Nếu nhìn vào những sự thay đổi người của tuyển Ý, họ tung Calafiori, Esposito và Sandro Tonali vào sân thì tổng mức phí chuyển nhượng của những cái tên đó lên tới khoảng 350 triệu Euro”, Montella cho biết.

“Nếu xét trên phương diện đó, không ai có thể trách cứ ai cả, càng không thể trách những cầu thủ đã kiên cường trụ vững ở trong thời gian dài về mặt chiến thuật lẫn kỹ thuật trước một đối thủ ở đẳng cấp cao”, Montella trần tình

HLV Montella dành thời gian tán dương tuyển Ý ở nhiệm kỳ thứ 2 của Mancini: “Họ đang đi đúng lộ trình, khi sở hữu những cầu thủ trẻ rất triển vọng. Ý có thể không còn những ngôi sao lớn rực rỡ như trong quá khứ, nhưng đây là một tập thể có tính cạnh tranh rất cao, được dẫn dắt bởi một HLV cực kỳ thông minh, giàu kinh nghiệm và bản lĩnh như Roberto Mancini”.

Đ.Hg.