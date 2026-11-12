Mỹ rút lui khỏi VCK U17 World Cup 2026

Một tuần trước khi VCK U17 World Cup 2026 khởi tranh tại tại Qatar, Liên đoàn Bóng đá Mỹ (USSF) đã gửi thư thông báo cho các cầu thủ về việc hủy đợt tập huấn cũng như kế hoạch tham dự U17 World Cup.

U17 Việt Nam hoàn tất giai đoạn tập huấn, chờ ngày khai mạc VCK U17 World Cup 2026.

“Sự an toàn của cầu thủ và ban huấn luyện luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi”, USSF viết trong thư. Liên đoàn cũng yêu cầu cầu thủ chưa bình luận công khai cho đến khi FIFA thông báo chính thức. Hồi tuần trước, HLV Alex Aldaz đã lên danh sách 21 cầu thủ tập trung để tham dự giải đấu này. Nhưng nay, mọi chuyện thay đổi và đang chờ quyết định từ FIFA.

Theo điều lệ, FIFA có thể chọn đội thay thế, trong khi Mỹ cũng có thể chịu mức phạt tối thiểu 20.000 franc Thụy Sĩ, khoảng 24.000 USD, vì rút lui trong vòng 30 ngày trước khai mạc.

Đội U17 Mỹ nằm ở bảng J cùng các đội Montenegro, Chile và Algeria. FIFA có thể không tìm được đội thay thế, bởi cận ngày khai mạc nhiều Liên đoàn không kịp chuẩn bị đội U17 dự giải này. Trong trường hợp này, bảng J chỉ còn 3 đội tham dự.

Khi đó điều lệ dành cho 8/12 đội tuyển đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào vòng knock-out của U17 World Cup phải thay đổi. Thay vì tính kết quả với 3 đại diện cùng bảng, đội đứng thứ 3 sẽ chỉ được xét thành tích với đối thủ đứng nhất và nhì bảng tương ứng.

Điều đó cũng ảnh hưởng đến U17 Việt Nam khi đội hướng đến mục tiêu tranh vị trí thứ 3 để so với các bảng khác. Đội càng phải cố gắng hơn, không được để mất điểm trong các trận đấu tại vòng bảng.

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KHÁNH VÂN