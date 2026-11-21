Tối 21-11, đội chủ nhà Nam Định đánh bại Hải Phòng 2-1 trên sân Thiên Trường ở vòng 8 V-League, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng.

Niềm vui của Trần Mạnh Quỳnh khi ghi bàn cho Nam Định. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Tiếp đón Hải Phòng, Nam Định nhập cuộc đầy quyết tâm với mục tiêu giành trọn 3 điểm để bảo vệ vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng. Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt nhanh chóng đẩy cao đội hình, liên tục gây sức ép lên phần sân đối phương. Tuy nhiên, dù kiểm soát thế trận, Nam Định vẫn gặp không ít khó khăn trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đội khách.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 20. Trong tình huống tranh chấp với Trần Ngọc Sơn, Thái Bảo của Hải Phòng có pha vào bóng nguy hiểm. Ban đầu, trọng tài Trần Ngọc Ánh chỉ rút thẻ vàng, nhưng sau khi tham khảo VAR, ông quyết định hủy thẻ vàng và rút thẻ đỏ trực tiếp, buộc Hải Phòng phải chơi thiếu người.

Có lợi thế hơn người, Nam Định càng gia tăng sức ép. Những cơ hội liên tiếp được tạo ra bởi Tyler Thái Crawford, Caio Cesar và Ezequiel Silva, nhưng thủ môn Nguyễn Văn Toản đã nhiều lần cứu thua cho đội khách.

Đến phút 40, Ezequiel Silva bị phạm lỗi trong vòng cấm, mang về quả phạt đền cho Nam Định. Trên chấm 11m, Caio Cesar bình tĩnh đánh lừa Văn Toản, đưa bóng vào góc cao khung thành mở tỉ số.

Phạm Tuấn Hải (áo trắng) cùng các đồng đội Nam Định xây chắc ngôi đầu bảng. ẢNH: QUANG ĐƯƠNG

Sau giờ nghỉ, Nam Định tiếp tục duy trì thế trận áp đảo và sớm có bàn nhân đôi cách biệt. Phút 57, Trần Ngọc Sơn đột phá bên cánh phải rồi thực hiện đường căng ngang vào vòng cấm. Bóng đi qua hàng loạt cầu thủ trước khi tìm đến vị trí của Trần Mạnh Quỳnh. Tiền đạo này dứt điểm một chạm bằng chân phải, tung nóc lưới Hải Phòng.

Tưởng chừng chiến thắng đã nằm chắc trong tay đội chủ nhà khi họ vừa dẫn trước 2 bàn, vừa chơi hơn người. Tuy nhiên, Nam Định bất ngờ giảm nhịp độ và để Hải Phòng có cơ hội vùng lên.

Phút 78, cầu thủ trẻ Duy Khang có pha đột phá tốc độ bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi cho Makaric. Trong tư thế khá thoải mái, tiền đạo Hải Phòng khống chế bóng rồi dứt điểm chân phải vào góc xa, đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.

Đội khách nỗ lực đẩy cao đội hình trong những phút cuối nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Dù vậy, Nam Định vẫn đứng vững trước sức ép và bảo toàn chiến thắng cho đến khi trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu.

Với 3 điểm giành được trên sân Thiên Trường, Nam Định có 19 điểm, tiếp tục xây chắc ngôi đầu bảng V-League. Đội bóng thành Nam đã nới rộng khoảng cách lên thành 5 điểm so với 2 đối thủ cạnh tranh phía sau là SLNA và CAHN. Trong khi đó, thất bại khiến Hải Phòng tụt xuống vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng với 10 điểm.

HỮU THÀNH